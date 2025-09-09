https://sarabic.ae/20250909/لافروف-لا-أحد-يسمح-لروسيا-بالمشاركة-في-التحقيق-بتفجيرات-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-1104655015.html
لافروف: لا أحد يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي"
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الألماني بدأ يصف تفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي" بالهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لا أحد يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق.
وقال لافروف للصحفيين: "التحقيق سيئ الصيت في الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "التيار الشمالي"، في غضون أيام قليلة سيمضي على التحقيق ثلاث سنوات، صحيح أنهم بدأوا بالقول إن هذه كانت هجمات إرهابية ، حتى في ألمانيا بدأوا يصرحون بذلك، لكن لن يلتزم أحدٌ بالشفافية في التحقيق، ولن يسمح أي أحد للجانب الروسي بالتحقيق استجابة لطلباتنا، رغم أن الجانب الروسي هو الجهة المالكة لخطي أنابيب الغاز".وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجّهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
الأخبار
ar_EG
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الألماني بدأ يصف تفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي" بالهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لا أحد يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق.
وقال لافروف للصحفيين: "التحقيق سيئ الصيت في الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "التيار الشمالي"، في غضون أيام قليلة سيمضي على التحقيق ثلاث سنوات، صحيح أنهم بدأوا بالقول إن هذه كانت هجمات إرهابية ، حتى في ألمانيا بدأوا يصرحون بذلك، لكن لن يلتزم أحدٌ بالشفافية في التحقيق، ولن يسمح أي أحد للجانب الروسي بالتحقيق استجابة لطلباتنا، رغم أن الجانب الروسي هو الجهة المالكة لخطي أنابيب الغاز".
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب الفائت، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجّهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".
وتابع: "في الوقت ذاته، لن يكون من الصعب علي أيضا أن أتذكر الاستنتاجات، التي قدمها الجانب الروسي على الفور، على مستويات مختلفة، عندما قُلنا من يمكنه، وبالتأكيد من كان وراء هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية".
وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.