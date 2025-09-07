عربي
روسيا: بريطانيا لديها مخربون قادرون على تنفيذ عمل إرهابي مثل تفجير خطي "التيار الشمالي"
روسيا: بريطانيا لديها مخربون قادرون على تنفيذ عمل إرهابي مثل تفجير خطي "التيار الشمالي"
صرح مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، أن تفجير خطوط "التيار الشمالي" نفذ على أيدي فرقة تخريبية عالية الكفاءة تتمتع بخبرة كبيرة في... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
وفي تعليقه لصحيفة "كوميرسانت”، "على سير التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط غاز "التيار الشمالي"، انتقد باتروشيف الرواية التي تتحدث عن "تورط مواطنين أوكرانيين في تفجير خطوط الغاز"، مؤكدًا أن "الخبراء المختصين يطرحون العديد من الأسئلة التي تشير إلى أن العملية جرى التحضير لها وتنفيذها بمشاركة عناصر عالية الاحتراف من أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف الناتو".وأكد أن "ليس كل جيش أو جهاز استخبارات في العالم يمتلك غواصين قادرين على تنفيذ مثل هذه العملية باحترافية، والأهم بسرية تامة".وأضاف: "إحدى الأجهزة القادرة على تنفيذ هذه المهمة هي (خدمة القوارب الخاصة البريطانية) وهي من أقدم وحدات التخريب البحري، وبرزت خلال الحرب العالمية الثانية".وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي، وسيتم تسمية كل من الجناة والعملاء.
https://sarabic.ae/20250828/الكرملين-ألمانيا-ليست-على-اتصال-بالجانب-الروسي-بشأن-التحقيق-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1104227545.html
روسيا: بريطانيا لديها مخربون قادرون على تنفيذ عمل إرهابي مثل تفجير خطي "التيار الشمالي"

14:40 GMT 07.09.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
صرح مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، أن تفجير خطوط "التيار الشمالي" نفذ على أيدي فرقة تخريبية عالية الكفاءة تتمتع بخبرة كبيرة في العمل على أعماق كبيرة وفي ظروف صعبة ببحر البلطيق، لافتا إلى أن بريطانيا تمتلك مثل هؤلاء الغواصين.
وفي تعليقه لصحيفة "كوميرسانت”، "على سير التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط غاز "التيار الشمالي"، انتقد باتروشيف الرواية التي تتحدث عن "تورط مواطنين أوكرانيين في تفجير خطوط الغاز"، مؤكدًا أن "الخبراء المختصين يطرحون العديد من الأسئلة التي تشير إلى أن العملية جرى التحضير لها وتنفيذها بمشاركة عناصر عالية الاحتراف من أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف الناتو".

وقال باتروشيف: "من الواضح أن الأمر يتعلق بعمل تخريبي نفذ بمستوى عالٍ من الاحترافية. فإتلاف جزء من خط أنابيب تحت البحر هو بحد ذاته مهمة معقدة للغاية، خصوصا إذا كان الهدف إنجازها بأقصى قدر من السرية ودون استخدام سفينة مجهزة خصيصا. وفي حالة "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، من الواضح أن هذه المهمة قامت بها فرقة تخريبية عالية المستوى لديها خبرة كبيرة في العمل على أعماق كبيرة وفي ظروف هيدرولوجية معقدة في بحر البلطيق".

وأكد أن "ليس كل جيش أو جهاز استخبارات في العالم يمتلك غواصين قادرين على تنفيذ مثل هذه العملية باحترافية، والأهم بسرية تامة".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الكرملين: ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي بشأن التحقيق في الهجوم على "التيار الشمالي"
28 أغسطس, 10:53 GMT
وأضاف: "إحدى الأجهزة القادرة على تنفيذ هذه المهمة هي (خدمة القوارب الخاصة البريطانية) وهي من أقدم وحدات التخريب البحري، وبرزت خلال الحرب العالمية الثانية".
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".

وتابع: "في الوقت نفسه، لن يكون من الصعب علي أيضا أن أتذكر الاستنتاجات، التي قدمها الجانب الروسي على الفور، على مستويات مختلفة، عندما قُلنا من يمكنه وبالتأكيد من كان وراء هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية".

وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي، وسيتم تسمية كل من الجناة والعملاء.
