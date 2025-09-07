https://sarabic.ae/20250907/روسيا-بريطانيا-لديها-مخربون-قادرون-على-تنفيذ-عمل-إرهابي-مثل-تفجير-خطي-التيار-الشمالي-1104594316.html

روسيا: بريطانيا لديها مخربون قادرون على تنفيذ عمل إرهابي مثل تفجير خطي "التيار الشمالي"

صرح مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، أن تفجير خطوط "التيار الشمالي" نفذ على أيدي فرقة تخريبية عالية الكفاءة تتمتع بخبرة كبيرة في... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي تعليقه لصحيفة "كوميرسانت”، "على سير التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط غاز "التيار الشمالي"، انتقد باتروشيف الرواية التي تتحدث عن "تورط مواطنين أوكرانيين في تفجير خطوط الغاز"، مؤكدًا أن "الخبراء المختصين يطرحون العديد من الأسئلة التي تشير إلى أن العملية جرى التحضير لها وتنفيذها بمشاركة عناصر عالية الاحتراف من أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف الناتو".وأكد أن "ليس كل جيش أو جهاز استخبارات في العالم يمتلك غواصين قادرين على تنفيذ مثل هذه العملية باحترافية، والأهم بسرية تامة".وأضاف: "إحدى الأجهزة القادرة على تنفيذ هذه المهمة هي (خدمة القوارب الخاصة البريطانية) وهي من أقدم وحدات التخريب البحري، وبرزت خلال الحرب العالمية الثانية".وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي، وسيتم تسمية كل من الجناة والعملاء.

