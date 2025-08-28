الكرملين: ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي بشأن التحقيق في الهجوم على "التيار الشمالي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجّهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي، وسيتم تسمية كل من الجناة والعملاء.ووفقا لبيكوف، فإن موسكو راضية باستمرار التحقيق في الهجوم الإرهابي.وأشار بيسكوف إلى أن نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، حول طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية المزعومة، فوق ألمانيا، يشبه خدعة صحيفة أخرى من الصعب تخيلها، "الألمانيون كانوا سيدركونه جيدا ولن يكونوا صامتين".وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليفه سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".احتجاز زعيم الخليةاعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022
https://sarabic.ae/20250827/مذكرة-أوروبية-تكشف-تورط-7-أشخاص-بقيادة-أوكراني-في-تفجيرات-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي--1104179372.html
https://sarabic.ae/20250826/بوليانسكي-التحقيقات-بشأن-تفجيرات-خطي-أنابيب-غاز-التيار-الشمالي-تسير-في-اتجاه-خاطئ-1104171313.html
https://sarabic.ae/20250822/السلطات-الإيطالية-تداهم-مكان-إقامة-أوكراني-متهم-بتفجيرات-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1104035138.html
10:53 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 11:05 GMT 28.08.2025)
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجّهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".

وتابع: "في الوقت نفسه، لن يكون من الصعب عليّ أيضا أن أتذكر الاستنتاجات، التي قدمها الجانب الروسي على الفور، على مستويات مختلفة، عندما قُلنا من يمكنه وبالتأكيد من كان وراء هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية".

وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي، وسيتم تسمية كل من الجناة والعملاء.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
مذكرة أوروبية تكشف تورط 7 أشخاص بقيادة أوكراني في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
أمس, 07:55 GMT
ووفقا لبيكوف، فإن موسكو راضية باستمرار التحقيق في الهجوم الإرهابي.
وأشار بيسكوف إلى أن نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، حول طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية المزعومة، فوق ألمانيا، يشبه خدعة صحيفة أخرى من الصعب تخيلها، "الألمانيون كانوا سيدركونه جيدا ولن يكونوا صامتين".

وكشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، ضمّت 7 أشخاص، بمن فيهم منسق العملية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا، بناءً على طلب ألماني.

وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليفه سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ
26 أغسطس, 20:45 GMT
احتجاز زعيم الخلية
اعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .

وعن دور الرجل في الهجوم، كتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أنه كان قائد اليخت "أندروميدا"، الذي استخدم لنقل المتفجرات.

أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
السلطات الإيطالية تداهم مكان إقامة أوكراني متهم في قضية تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي"
22 أغسطس, 13:16 GMT
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.

وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.

وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
