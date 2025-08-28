https://sarabic.ae/20250828/الكرملين-ألمانيا-ليست-على-اتصال-بالجانب-الروسي-بشأن-التحقيق-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي-1104227545.html
الكرملين: ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي بشأن التحقيق في الهجوم على "التيار الشمالي"
الكرملين: ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي بشأن التحقيق في الهجوم على "التيار الشمالي"
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
احتجاز زعيم الخلية
اعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .
أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.
وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقال بيسكوف للصحيفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا على اتصال مع روسيا بما يتعلق بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي الغاز: "لا توجد اتصالات مع الجانب الألماني. أريد فقط أن أذكركم بالحملة المسعورة التي شُنّت ضد روسيا مباشرة بعد هذا الهجوم الإرهابي. أعتقد أنه لن يكون من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام لدينا تسمية تلك وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين الغربيين، الذين وجّهوا اتهامات كاذبة لا أساس لها ضد بلدنا بعد هذا الهجوم الإرهابي".
وتابع: "في الوقت نفسه، لن يكون من الصعب عليّ أيضا أن أتذكر الاستنتاجات، التي قدمها الجانب الروسي على الفور، على مستويات مختلفة، عندما قُلنا من يمكنه وبالتأكيد من كان وراء هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية".
وأشار إلى أن الكرملين يتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي، وسيتم تسمية كل من الجناة والعملاء.
ووفقا لبيكوف، فإن موسكو راضية باستمرار التحقيق في الهجوم الإرهابي.
وأشار بيسكوف إلى أن نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، حول طائرات الاستطلاع المسيرة الروسية المزعومة، فوق ألمانيا، يشبه خدعة صحيفة أخرى من الصعب تخيلها، "الألمانيون كانوا سيدركونه جيدا ولن يكونوا صامتين".
وكشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، ضمّت 7 أشخاص، بمن فيهم منسق العملية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا، بناءً على طلب ألماني.
وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليفه سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".
اعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .
وعن دور الرجل في الهجوم، كتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أنه كان قائد اليخت "أندروميدا"، الذي استخدم لنقل المتفجرات.
أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.
وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.
وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.