مذكرة أوروبية تكشف تورط 7 أشخاص بقيادة أوكراني في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"

وبحسب الوثيقة الأوروبية التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليفه (كوزنيتسوف) بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي وأربعة غواصين وخبير متفجرات".وبحسب الوثيقة قد قام، مع المشاركين الآخرين في العملية، بتركيب ما لا يقل عن أربع عبوات ناسفة، تحتوي على ما بين 14 و27 كيلوغرامًا من خليط من الهكسوجين والأوكتوجين، مزودة بمؤقتات على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" على عمق 70-80 مترًا شمال شرق وجنوب شرق جزيرة بورنهولم.بعد تركيب المتفجرات في 22 سبتمبر/أيلول 2022، عاد المشاركون إلى ميناء فيك، وبعد ذلك نُقل كوزنيتسوف إلى أوكرانيا. بعد أربعة أيام، حوالي الساعة 2:03 و19:03، دوّت انفجارات قوية، مما تسبب في تصدعات في خطوط أنابيب يصل طولها إلى مئات الأمتار، وأضرار جسيمة، وتسرب كميات كبيرة من الغاز إلى بحر البلطيق .وجاء في مذكرة التوقيف أن "الغرض من تصرفات المتهمين والمتواطئين هو وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا على المدى الطويل".تم الانتهاء من "نورد ستريم 2"، ولكن لم يتم تشغيله بعد وقت الانفجارات. ينتهي كلا خطي الأنابيب في لوبمين، ألمانيا.احتجاز الزعيم المزعوماعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022

