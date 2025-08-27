مذكرة أوروبية تكشف تورط 7 أشخاص بقيادة أوكراني في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
مذكرة أوروبية تكشف تورط 7 أشخاص بقيادة أوكراني في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
مذكرة أوروبية تكشف تورط 7 أشخاص بقيادة أوكراني في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
كشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، ضمّت سبعة أشخاص، بمن فيهم منسق العملية،... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T07:55+0000
2025-08-27T07:55+0000
التيار الشمالي
روسيا
نوردستروم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وبحسب الوثيقة الأوروبية التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليفه (كوزنيتسوف) بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي وأربعة غواصين وخبير متفجرات".وبحسب الوثيقة قد قام، مع المشاركين الآخرين في العملية، بتركيب ما لا يقل عن أربع عبوات ناسفة، تحتوي على ما بين 14 و27 كيلوغرامًا من خليط من الهكسوجين والأوكتوجين، مزودة بمؤقتات على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" على عمق 70-80 مترًا شمال شرق وجنوب شرق جزيرة بورنهولم.بعد تركيب المتفجرات في 22 سبتمبر/أيلول 2022، عاد المشاركون إلى ميناء فيك، وبعد ذلك نُقل كوزنيتسوف إلى أوكرانيا. بعد أربعة أيام، حوالي الساعة 2:03 و19:03، دوّت انفجارات قوية، مما تسبب في تصدعات في خطوط أنابيب يصل طولها إلى مئات الأمتار، وأضرار جسيمة، وتسرب كميات كبيرة من الغاز إلى بحر البلطيق .وجاء في مذكرة التوقيف أن "الغرض من تصرفات المتهمين والمتواطئين هو وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا على المدى الطويل".تم الانتهاء من "نورد ستريم 2"، ولكن لم يتم تشغيله بعد وقت الانفجارات. ينتهي كلا خطي الأنابيب في لوبمين، ألمانيا.احتجاز الزعيم المزعوماعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022
مذكرة أوروبية تكشف تورط 7 أشخاص بقيادة أوكراني في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"

07:55 GMT 27.08.2025
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
كشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، ضمّت سبعة أشخاص، بمن فيهم منسق العملية، الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا بناءً على طلب ألمانيا.
وبحسب الوثيقة الأوروبية التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليفه (كوزنيتسوف) بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي وأربعة غواصين وخبير متفجرات".

تشير الوثيقة إلى أن "المتهم سيرغي كوزنيتسوف يُشتبه بشكل معقول في صعوده على متن اليخت "أندروميدا" في ميناء فيك (جزيرة روغن) مع شركاء آخرين، وفقًا لخطة أولية".

وبحسب الوثيقة قد قام، مع المشاركين الآخرين في العملية، بتركيب ما لا يقل عن أربع عبوات ناسفة، تحتوي على ما بين 14 و27 كيلوغرامًا من خليط من الهكسوجين والأوكتوجين، مزودة بمؤقتات على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" على عمق 70-80 مترًا شمال شرق وجنوب شرق جزيرة بورنهولم.
وجاء في الوثيقة أن "كوزنيتسوف نسق أعمال التخريب وقاد العملية".
بعد تركيب المتفجرات في 22 سبتمبر/أيلول 2022، عاد المشاركون إلى ميناء فيك، وبعد ذلك نُقل كوزنيتسوف إلى أوكرانيا. بعد أربعة أيام، حوالي الساعة 2:03 و19:03، دوّت انفجارات قوية، مما تسبب في تصدعات في خطوط أنابيب يصل طولها إلى مئات الأمتار، وأضرار جسيمة، وتسرب كميات كبيرة من الغاز إلى بحر البلطيق .
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ
أمس, 20:45 GMT
وجاء في مذكرة التوقيف أن "الغرض من تصرفات المتهمين والمتواطئين هو وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا على المدى الطويل".

نتيجةً لذلك، أصبح خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي كان يُغطي سابقًا نحو نصف احتياجات ألمانيا السنوية من الغاز، غير صالح للاستخدام.

تم الانتهاء من "نورد ستريم 2"، ولكن لم يتم تشغيله بعد وقت الانفجارات. ينتهي كلا خطي الأنابيب في لوبمين، ألمانيا.
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
السلطات الإيطالية تداهم مكان إقامة أوكراني متهم في قضية تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي"
22 أغسطس, 13:16 GMT
احتجاز الزعيم المزعوم
اعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق .

وعن دور الرجل في الهجوم، كتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أنه كان قائد اليخت "أندروميدا"، الذي استخدم لنقل المتفجرات.

أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، يواجه الأوكراني عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا بعد تسليمه إلى ألمانيا. وقد عيّن محاميًا بالفعل، وسيحصل على مساعدة مترجم، نظرًا لعدم إلمامه باللغة الإيطالية.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/أيار 2022 للقيام بأعمال تخريبية.

وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.
وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022
