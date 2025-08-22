روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-حادثة-تفجير-خطي-أنابيب-الغاز-التيار-الشمالي-عام-2022-1104049717.html
روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022
روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T22:47+0000
2025-08-22T22:58+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
التيار الشمالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وأوضح بوليانسكي عبر قناته في "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات التي استهدفت خطوط ’نورد ستريم‘ في سبتمبر/أيلول 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس". وأضاف أن رئاسة مجلس الأمن الحالية، التي تتولاها بنما، حددت موعد الجلسة في 26 أغسطس/آب الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).وكانت قوات الدرك الإيطالية (الكارابينييري) قد اعتقلت، يوم الخميس، في مقاطعة ريميني الإيطالية، الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف (49 عاماً) بناءً على طلب من النيابة العامة الألمانية، للاشتباه في كونه منسق عمليات التخريب التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022. وذكرت السلطات أن كوزنيتسوف اعتُقل بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أسرته، وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.يذكر أن الانفجارات التي ضربت خطي تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" وقعت في 26 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد إلى احتمال أن تكون التفجيرات نتيجة عمل تخريبي متعمد.فيما أكدت شركة تشغيل "التيار الشمالي" (Nord Stream AG) في حينه أن الأضرار غير مسبوقة وأن تحديد مواعيد لإصلاحها غير ممكن.من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقاً بتهمة "عمل إرهابي دولي"، بينما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو طالبت مراراً بالحصول على معلومات حول التفجيرات، لكنها لم تتسلم أي بيانات حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250822/السلطات-الإيطالية-تداهم-مكان-إقامة-أوكراني-متهم-بتفجيرات-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1104035138.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي
روسيا, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022

22:47 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 22:58 GMT 22.08.2025)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبر
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، على خلفية ظهور معطيات جديدة.
وأوضح بوليانسكي عبر قناته في "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات التي استهدفت خطوط ’نورد ستريم‘ في سبتمبر/أيلول 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس". وأضاف أن رئاسة مجلس الأمن الحالية، التي تتولاها بنما، حددت موعد الجلسة في 26 أغسطس/آب الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
السلطات الإيطالية تداهم مكان إقامة أوكراني متهم في قضية تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي"
13:16 GMT
وكانت قوات الدرك الإيطالية (الكارابينييري) قد اعتقلت، يوم الخميس، في مقاطعة ريميني الإيطالية، الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف (49 عاماً) بناءً على طلب من النيابة العامة الألمانية، للاشتباه في كونه منسق عمليات التخريب التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022. وذكرت السلطات أن كوزنيتسوف اعتُقل بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أسرته، وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.
يذكر أن الانفجارات التي ضربت خطي تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" وقعت في 26 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد إلى احتمال أن تكون التفجيرات نتيجة عمل تخريبي متعمد.
فيما أكدت شركة تشغيل "التيار الشمالي" (Nord Stream AG) في حينه أن الأضرار غير مسبوقة وأن تحديد مواعيد لإصلاحها غير ممكن.
من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقاً بتهمة "عمل إرهابي دولي"، بينما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو طالبت مراراً بالحصول على معلومات حول التفجيرات، لكنها لم تتسلم أي بيانات حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала