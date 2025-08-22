https://sarabic.ae/20250822/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-حادثة-تفجير-خطي-أنابيب-الغاز-التيار-الشمالي-عام-2022-1104049717.html

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجير أنابيب "التيار الشمالي" عام 2022

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز

وأوضح بوليانسكي عبر قناته في "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات التي استهدفت خطوط ’نورد ستريم‘ في سبتمبر/أيلول 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس". وأضاف أن رئاسة مجلس الأمن الحالية، التي تتولاها بنما، حددت موعد الجلسة في 26 أغسطس/آب الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).وكانت قوات الدرك الإيطالية (الكارابينييري) قد اعتقلت، يوم الخميس، في مقاطعة ريميني الإيطالية، الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف (49 عاماً) بناءً على طلب من النيابة العامة الألمانية، للاشتباه في كونه منسق عمليات التخريب التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022. وذكرت السلطات أن كوزنيتسوف اعتُقل بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أسرته، وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.يذكر أن الانفجارات التي ضربت خطي تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" وقعت في 26 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد إلى احتمال أن تكون التفجيرات نتيجة عمل تخريبي متعمد.فيما أكدت شركة تشغيل "التيار الشمالي" (Nord Stream AG) في حينه أن الأضرار غير مسبوقة وأن تحديد مواعيد لإصلاحها غير ممكن.من جانبها، فتحت النيابة العامة الروسية تحقيقاً بتهمة "عمل إرهابي دولي"، بينما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موسكو طالبت مراراً بالحصول على معلومات حول التفجيرات، لكنها لم تتسلم أي بيانات حتى الآن.

