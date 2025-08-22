https://sarabic.ae/20250822/السلطات-الإيطالية-تداهم-مكان-إقامة-أوكراني-متهم-بتفجيرات-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1104035138.html
السلطات الإيطالية تداهم مكان إقامة أوكراني متهم في قضية تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي"
السلطات الإيطالية تداهم مكان إقامة أوكراني متهم في قضية تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي"
أفادت تقارير إعلامية، أن عناصر من الشرطة الإيطالية، قامت بعمليات تفتيش في المنزل الذي كان يقضي فيه المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
سافر الأوكراني إلى الخارج عدة مرات منذ خريف عام 2023، وكان يحمل جوازي سفر أجنبيين. هذا ما ذكرته مجلة "Spiegel".
أفادت تقارير إعلامية، أن عناصر من الشرطة الإيطالية، قامت بعمليات تفتيش في المنزل الذي كان يقضي فيه المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا للاشتباه بتورطه في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، واستجوبوا موظفي المجمع الفندقي قرب ريميني.
وقالت التقارير: "قال مالك المجمع وموظفوه خلال الاستطلاع إن عائلة كوزنيتسوف تبدو وكأنها واحدة من بين العديد من العائلات التي جاءت من الخارج لقضاء إجازة على ساحل البحر الأدرياتيكي".
وأظهر الأوكراني كوزنيتسوف، للصحفيين المُتجمعين خارج مبنى المحكمة، إشارة شائعة يستخدمها الجيش الأوكراني، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية.
سافر الأوكراني إلى الخارج عدة مرات منذ خريف عام 2023، وكان يحمل جوازي سفر أجنبيين. هذا ما ذكرته مجلة "Spiegel".
وأشارت إلى أنه كان خريج جامعة تدرب ضباط المخابرات.
واعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، يوم أمس الخميس، بناء على طلب من مكتب المدعي العام الألماني، في مقاطعة ريميني مواطنا أوكرانيا يبلغ من العمر 49 عاما، يشتبه في أنه عمل كمنسق للتخريب على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.
وأوضح مكتب المدي العام الإيطالي في بيان صحفي: "في ليلة اليوم (21 أغسطس/آب 2025)، احتجز مكتب المدعي العام المواطن الأوكراني، سيرغي ك، في مقاطعة ريميني (إيطاليا)، بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 أغسطس/آب 2025".
أُلقي القبض على كوزنيتسوف لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت الشرطة المحلية بالرجل المطلوب بعد أن نزل في مجمع فندقي.
وعند وصولهم إلى المجمع، عرض رجال الشرطة على الموظفين الصور التي قدمتها السلطات الألمانية، ونفذوا عملية اعتقال الأوكراني، وحصلوا على رد إيجابي.
ووقعت الانفجارات على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسيين إلى أوروبا - "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" - في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المتعمد.
وأفادت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغلة خط أنابيب نورد ستريم، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام الروسي دعوى قضائية بتهمة الإرهاب الدولي.
وصرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن روسيا طلبت مرارا بيانات حول انفجارات "نورد ستريم"، لكنها لم تتلقَّها قط.