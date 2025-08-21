https://sarabic.ae/20250821/إيطاليا-تعتقل-أوكرانيا-يشتبه-بتورطه-في-تفجيرات-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي--عاجل-1103983346.html
إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
أفاد مكتب المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، باعتقال مواطن أوكراني مشتبه به في تنسيق أعمال التخريب على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" عام 2022 في إيطاليا... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103983068_0:212:3077:1942_1920x0_80_0_0_cfe06274205828c7622c42c70627e7fb.jpg
وأوضح مكتب المدي العام الإيطالي في بيان صحفي: "في ليلة اليوم (21 أغسطس/آب 2025)، احتجز مكتب المدعي العام المواطن الأوكراني، سيرغي ك.، في مقاطعة ريميني (إيطاليا)، بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 أغسطس/آب 2025".وفقًا لمذكرة التوقيف، فإنه "يتهم سيرغي، بالانتماء إلى مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" بالقرب من جزيرة بورنهولم في سبتمبر/أيلول 2022".وأضاف البيان، أنه "وفقا للمعلومات المتاحة، كان المشتبه به أحد منسقي العملية. واستخدم هو وشركاؤه يختا شراعيا غادر روستوك للنقل. وكان اليخت قد استؤجر سابقا عبر وسطاء من شركة ألمانية باستخدام وثائق مزورة. وانفجرت العبوات الناسفة في 26 سبتمبر/أيلول 2022، ما أدى إلى تضرر خطي أنابيب الغاز بشكل بالغ".يشار إلى أنه بعد تسليمه من إيطاليا، سيسلم المشتبه به إلى قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية.وقعت الانفجارات على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسيين إلى أوروبا - "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" - في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المتعمد.وصرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن روسيا طلبت مرارا بيانات حول انفجارات نورد ستريم، لكنها لم تتلقَّها قط.رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا
أفاد مكتب المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، باعتقال مواطن أوكراني مشتبه به في تنسيق أعمال التخريب على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" عام 2022 في إيطاليا بناء على مذكرة من ألمانية.
وأوضح مكتب المدي العام الإيطالي في بيان صحفي: "في ليلة اليوم (21 أغسطس/آب 2025)، احتجز مكتب المدعي العام المواطن الأوكراني، سيرغي ك.، في مقاطعة ريميني (إيطاليا)، بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 أغسطس/آب 2025".
وذكرت أن الأوكراني يشتبه في تواطئه في تنظيم تفجير، وتخريب غير دستوري، وتدمير منشآت.
وفقًا لمذكرة التوقيف، فإنه "يتهم سيرغي، بالانتماء إلى مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" بالقرب من جزيرة بورنهولم في سبتمبر/أيلول 2022".
وأضاف البيان، أنه "وفقا للمعلومات المتاحة، كان المشتبه به أحد منسقي العملية. واستخدم هو وشركاؤه يختا شراعيا غادر روستوك للنقل. وكان اليخت قد استؤجر سابقا عبر وسطاء من شركة ألمانية باستخدام وثائق مزورة. وانفجرت العبوات الناسفة في 26 سبتمبر/أيلول 2022، ما أدى إلى تضرر خطي أنابيب الغاز بشكل بالغ".
يشار إلى أنه بعد تسليمه من إيطاليا، سيسلم المشتبه به إلى قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية.
وقعت الانفجارات على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسيين إلى أوروبا - "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" - في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المتعمد.
وأفادت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغلة خط أنابيب نورد ستريم، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام الروسي دعوى قضائية بتهمة الإرهاب الدولي.
وصرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن روسيا طلبت مرارا بيانات حول انفجارات نورد ستريم، لكنها لم تتلقَّها قط.