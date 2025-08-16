https://sarabic.ae/20250816/رئيسة-وزراء-إيطاليا-بعد-قمة-بوتين-وترامب-هناك-بارقة-أمل-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1103818780.html
رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا
رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، قدّم "بارقة أمل"
وكتبت ميلوني عبر حسابها على منصة "إكس": "أخيرًا، هناك بارقة أمل لمحادثات السلام في أوكرانيا، وإيطاليا من جانبها تؤدي دورها مع حلفائها الغربيين".يأتي هذا بعدما أبدى زعماء أوروبيون، في بيان اليوم السبت، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بدعم أوروبي.وأكد البيان أن الزعماء الأوروربين، "مستعدون للعمل مع ترامب وزيلنسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي".ويوم أمس الجمعة، التقى بوتين وترامب في أنكوريج، ألاسكا، في محادثات ثلاثية استمرت ساعتين و45 دقيقة.وإلى جانب الرئيسين، مثّل من الجانب الروسي في المحادثات، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، بينما مثّل أمريكا وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، قدّم "بارقة أمل" للسلام في أوكرانيا.
وكتبت ميلوني عبر حسابها على منصة "إكس": "أخيرًا، هناك بارقة أمل لمحادثات السلام في أوكرانيا، وإيطاليا من جانبها تؤدي دورها مع حلفائها الغربيين".
يأتي هذا بعدما أبدى زعماء أوروبيون
، في بيان اليوم السبت، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بدعم أوروبي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا وبولندا ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، نُشر على موقع الحكومة الألمانية على شبكة الإنترنت: "رحب الزعماء بجهود الرئيس ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإنهاء... الصراع... وتحقيق سلام عادل ودائم".
وأكد البيان أن الزعماء الأوروربين، "مستعدون للعمل مع ترامب وزيلنسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي".
ويوم أمس الجمعة، التقى بوتين وترامب في أنكوريج، ألاسكا، في محادثات ثلاثية استمرت ساعتين و45 دقيقة.
وإلى جانب الرئيسين، مثّل من الجانب الروسي في المحادثات، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، بينما مثّل أمريكا وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.