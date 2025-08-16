رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/رئيسة-وزراء-إيطاليا-بعد-قمة-بوتين-وترامب-هناك-بارقة-أمل-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1103818780.html
رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا
رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، قدّم "بارقة أمل"... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T10:46+0000
2025-08-16T10:46+0000
إيطاليا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099719344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8146f08d839bdf69c3c2d764e62b9b3b.jpg
وكتبت ميلوني عبر حسابها على منصة "إكس": "أخيرًا، هناك بارقة أمل لمحادثات السلام في أوكرانيا، وإيطاليا من جانبها تؤدي دورها مع حلفائها الغربيين".يأتي هذا بعدما أبدى زعماء أوروبيون، في بيان اليوم السبت، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بدعم أوروبي.وأكد البيان أن الزعماء الأوروربين، "مستعدون للعمل مع ترامب وزيلنسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي".ويوم أمس الجمعة، التقى بوتين وترامب في أنكوريج، ألاسكا، في محادثات ثلاثية استمرت ساعتين و45 دقيقة.وإلى جانب الرئيسين، مثّل من الجانب الروسي في المحادثات، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، بينما مثّل أمريكا وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250816/خبير-سعودي-لقاء-بوتين-وترامب-أظهر-استعدادا-للحوار-وتحسين-العلاقات-الاقتصادية-بين-روسيا-وأمريكا-1103816438.html
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099719344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f855216ca69fe53d61d77c038e2654.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, العالم
إيطاليا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, العالم

رئيسة وزراء إيطاليا بعد قمة بوتين وترامب: هناك "بارقة أمل" لتحقيق السلام في أوكرانيا

10:46 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Alex Brandonرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، قدّم "بارقة أمل" للسلام في أوكرانيا.
وكتبت ميلوني عبر حسابها على منصة "إكس": "أخيرًا، هناك بارقة أمل لمحادثات السلام في أوكرانيا، وإيطاليا من جانبها تؤدي دورها مع حلفائها الغربيين".
يأتي هذا بعدما أبدى زعماء أوروبيون، في بيان اليوم السبت، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بدعم أوروبي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا وبولندا ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، نُشر على موقع الحكومة الألمانية على شبكة الإنترنت: "رحب الزعماء بجهود الرئيس ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإنهاء... الصراع... وتحقيق سلام عادل ودائم".
وأكد البيان أن الزعماء الأوروربين، "مستعدون للعمل مع ترامب وزيلنسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي".
ويوم أمس الجمعة، التقى بوتين وترامب في أنكوريج، ألاسكا، في محادثات ثلاثية استمرت ساعتين و45 دقيقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا
09:19 GMT
وإلى جانب الرئيسين، مثّل من الجانب الروسي في المحادثات، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس، يوري أوشاكوف، بينما مثّل أمريكا وزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала