بيان لقادة أوروبيين: مستعدون للعمل مع ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية مع روسيا بدعم أوروبي- عاجل

أبدى زعماء أوروبيون، في بيان، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مشترك صادر عن قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا وبولندا ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، نُشر على موقع الحكومة الألمانية على شبكة الإنترنت: "رحب الزعماء بجهود الرئيس ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإنهاء... الصراع... وتحقيق سلام عادل ودائم".وبحسب البيان، "ستتخذ أوكرانيا القرارات المتعلقة بأراضيها بنفسها. لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة".وأوضح البيان أنه "لا ينبغي فرض أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو تعاونها مع دول ثالثة، ولا يمكن لروسيا أن تمارس حق النقض على مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".وذكرت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين لم تذكر أسماءهم، أن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، عُقد في ظل إجراءات أمنية مشددة للحد من تسريب المعلومات.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في وقت مبكر من الصباح عن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عقد في 15 أغسطس/آب 2025 في ألاسكا.في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركاأكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم

