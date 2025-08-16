بيان لقادة أوروبيين: مستعدون للعمل مع ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية مع روسيا بدعم أوروبي- عاجل
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
أبدى زعماء أوروبيون، في بيان، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بدعم أوروبي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا وبولندا ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، نُشر على موقع الحكومة الألمانية على شبكة الإنترنت: "رحب الزعماء بجهود الرئيس ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإنهاء... الصراع... وتحقيق سلام عادل ودائم".
وأكد البيان أن الزعماء الأوروربين "مستعدون للعمل مع ترامب وزيلنسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي".
وبحسب البيان، "ستتخذ أوكرانيا القرارات المتعلقة بأراضيها بنفسها. لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة".
وأوضح البيان أنه "لا ينبغي فرض أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو تعاونها مع دول ثالثة، ولا يمكن لروسيا أن تمارس حق النقض على مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات، وأن العقوبات الحالية ستبقى سارية، ومن المقرر اتخاذ تدابير جديدة، لا سيما اقتصادية.
وذكرت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين لم تذكر أسماءهم، أن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، عُقد في ظل إجراءات أمنية مشددة للحد من تسريب المعلومات.
وبحسب الوسيلة، فإنه عُقد صباح اليوم السبت، اجتماع استثنائي لسفراء جميع الدول الأعضاء الـ27 لمناقشة الخطوات التالية للاتحاد. وطُلب من المبعوثين الاجتماع في "دائرة مغلقة"، دون مساعدين أو هواتف، للحد من خطر تسريب المعلومات.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي في وقت مبكر من الصباح عن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عقد في 15 أغسطس/آب 2025 في ألاسكا.
في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.