أكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم

قال الخبير الأمني العراقي، الدكتور عبد الكريم الوزان، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على المحور الفيصل... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الوزان في حديثه مع "سبوتنيك"، أن نجاح ترامب في إيقاف إطلاق النار في أوكرانيا يعتبر تحديا هاما في ظل الوضع الحالي. وأوضح أنه من خلال تصريحات الرئيسين الروسي والأمريكي، هناك تفاؤل كبير بأن الأزمة الأوكرانية ستنتهي، وأن ترامب يعطي أولوية لروسيا أكثر من أوكرانيا، على الرغم من أن كييف كانت تحظى بدعم أكبر في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، لافتا إلى أن ترامب مال إلى الجانب الروسي لتحقيق عدة أهداف دولية، وبعد ذلك سينهون ملف غزة.وأشار الوزان إلى أن اللقاء تناول جوانب اقتصادية كبيرة بين أمريكا وروسيا، وهو ما سينعكس إيجابا على العالم، حيث إن هذه الدول تتبادل في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، وهذا يؤثر على باقي الدول، كما سيتم مناقشة القضية الفلسطينية وحل الدولتين في اللقاءات القادمة.وتوقع الخبير الأمني أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية ستظهر قريبا، خاصة مع الإعلان عن اجتماع قادم في موسكو، مما يعني أن هناك انغماسا في عملية إنهاء الكثير من الملفات عبر التفاهم بين البلدين.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأضاف بوتين: وأضاف: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".وتابع بوتين: "من المهم لروسيا والولايات المتحدة العودة إلى التعاون".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.

