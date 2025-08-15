https://sarabic.ae/20250815/بوتين-روسيا-لديها-مصلحة-حقيقية-في-إنهاء-الصراع-الأوكراني--عاجل--1103798604.html
بوتين: روسيا مستعدة لضمان أمن أوكرانيا ولديها مصلحة بإنهاء الصراع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أنه والرئيس ترامب اتفقا على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى...
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لقد تحدث عن هذا اليوم، وهو أنه بالطبع يجب ضمان أمن أوكرانيا، ونحن مستعدون للعمل على هذا".وتابع: "نرى رغبة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله".وأضاف: "بشكل عام، أقمنا أنا والرئيس ترامب علاقات عمل وثقة ممتازة. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنه بالمضي قدما في هذا المسار، يمكننا التوصل، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إلى نهاية للصراع في أوكرانيا".وأكد أن الوضع الراهن في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، قائلا: "كل ما يحدث هو مأساة وألم كبير بالنسبة لنا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حد لهذا الأمر".وتابع: "آمل أن تسمح لنا التفاهمات التي توصلنا إليها بالاقتراب من هذا الهدف وفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا. كانت إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.وأعلن الكرملين عن انتهاء المحادثات الروسية الأمريكية في "صيغة ضيقة"، مشيرا إلى انها استمرت لأكثر من ساعتين ونصف.ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
بوتين: روسيا مستعدة لضمان أمن أوكرانيا ولديها مصلحة بإنهاء الصراع
23:19 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 23:57 GMT 15.08.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أنه والرئيس ترامب اتفقا على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لهذا الأمر ولديها مصلحة حقيقية في إنهاء الصراع الأوكراني.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لقد تحدث عن هذا اليوم، وهو أنه بالطبع يجب ضمان أمن أوكرانيا، ونحن مستعدون للعمل على هذا".
نحن مقتنعون بأنه من أجل أن تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب القضاء على جميع الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تمت مناقشتها تكرارا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "نرى رغبة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله".
وأضاف: "بشكل عام، أقمنا أنا والرئيس ترامب علاقات عمل وثقة ممتازة. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنه بالمضي قدما في هذا المسار، يمكننا التوصل، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إلى نهاية للصراع في أوكرانيا".
وتابع: "تم الاتفاق على العديد من النقاط، لكن لم يتبق سوى القليل جدا. بعضها ليس بهذه الأهمية".
وأكد أن الوضع الراهن في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، قائلا: "كل ما يحدث هو مأساة وألم كبير بالنسبة لنا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حد لهذا الأمر".
نتوقع من كييف والعواصم الأوروبية أن تنظر إلى كل هذا بنظرة بناءة، وألا تضع أي عقبات. ولن تحاول عرقلة التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات الخفية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "آمل أن تسمح لنا التفاهمات التي توصلنا إليها بالاقتراب من هذا الهدف وفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا. كانت إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي".
أتوقع أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم مرجعا ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، بل ستمثل أيضا بداية لاستعادة العلاقات البراغماتية العملية بين روسيا والولايات المتحدة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأعلن الكرملين عن انتهاء المحادثات الروسية الأمريكية في "صيغة ضيقة"، مشيرا إلى انها استمرت لأكثر من ساعتين ونصف.