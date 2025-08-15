https://sarabic.ae/20250815/بوتين-روسيا-لديها-مصلحة-حقيقية-في-إنهاء-الصراع-الأوكراني--عاجل--1103798604.html

بوتين: روسيا مستعدة لضمان أمن أوكرانيا ولديها مصلحة بإنهاء الصراع

بوتين: روسيا مستعدة لضمان أمن أوكرانيا ولديها مصلحة بإنهاء الصراع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أنه والرئيس ترامب اتفقا على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى...

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لقد تحدث عن هذا اليوم، وهو أنه بالطبع يجب ضمان أمن أوكرانيا، ونحن مستعدون للعمل على هذا".وتابع: "نرى رغبة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله".وأضاف: "بشكل عام، أقمنا أنا والرئيس ترامب علاقات عمل وثقة ممتازة. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنه بالمضي قدما في هذا المسار، يمكننا التوصل، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إلى نهاية للصراع في أوكرانيا".وأكد أن الوضع الراهن في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، قائلا: "كل ما يحدث هو مأساة وألم كبير بالنسبة لنا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حد لهذا الأمر".وتابع: "آمل أن تسمح لنا التفاهمات التي توصلنا إليها بالاقتراب من هذا الهدف وفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا. كانت إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.وأعلن الكرملين عن انتهاء المحادثات الروسية الأمريكية في "صيغة ضيقة"، مشيرا إلى انها استمرت لأكثر من ساعتين ونصف.ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا

