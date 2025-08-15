https://sarabic.ae/20250815/بث-مباشر-بوتين-وترامب-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-في-ألاسكا--عاجل-1103791653.html

بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا

بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا

سبوتنيك عربي

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، عقب المحادثات في ألاسكا، أكد فيها بوتين أن المحادثات سارت بشكل جيد. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T22:50+0000

2025-08-15T22:50+0000

2025-08-15T23:30+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

قمة ألاسكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب عقب اختتام محادثات ألاسكا، إن "محادثاته مع ترامب جرت في أجواء بناءة".وقال: من المنطقي تماما أن نلتقي هنا (في ألاسكا)، لأن بلدينا، رغم أن المحيط يفصل بينهما، هما في الواقع جاران قريبان نحن (روسيا والولايات المتحدة ) جاران قريبان. هذه حقيقة".وأكد بوتين أن روسيا مهتمة بصدق بإنهاء الصراع الأوكراني، وأنها مهتمة بأن تكون التسوية في أوكرانيا طويلة الأمد.وأضاف: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".وأكد بوتين أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، خلال الفترة التي لم تكن فيها اتصالات مباشرة بين الزعيمين".وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.ويضم الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لقاء بوتين وترامب في ألاسكا سبوتنيك عربي لقاء بوتين وترامب في ألاسكا 2025-08-15T22:50+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة ألاسكا, видео