انعكاسات اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب على ملفات الشرق الأوسط

يترقب العالم اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا يوم 15 أغسطس/ آب الجاري. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك

حصري

رغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، يُرتقب أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.يتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.وأضاف عمر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السيناريو الأول المتفائل يتمثل في حدوث اتفاق شامل وإنهاء الحرب، وفي حال التوصل إلى تسوية واسعة، ستعود إمدادات الطاقة والحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق العالمية بكامل طاقتها، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 66 دولارا للبرميل، مما قد يخفض فاتورة الطاقة العالمية بأكثر من 500 مليار دولار سنويا عن كل انخفاض بقيمة 5 دولارات للبرميل، كما ستنخفض أسعار القمح، وهو ما قد يوفر على المستوردين عالميا عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، بالإضافة إلى أن أسواق الأسهم قد تستفيد من حالة الاستقرار، مع إمكانية ارتفاع المؤشرات العالمية بنسبة 5–8% على المدى القصير. وأوضح الخبير أن السيناريو الثاني "المتحفظ"، هو حدوث هدنة طويلة أو تجميد النزاع، بحيث إذا تم التوصل إلى اتفاق جزئي يخفف العمليات العسكرية لكنه لا يرفع كل العقوبات، ستشهد الأسواق هدوءا نسبيا، وقد تستقر أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل، مع تقلبات أقل، وقد تنخفض أسعار القمح بنسبة 7–15%، كما ستتراجع معدلات التضخم العالمية، مما يعطي متنفسا للبنوك المركزية في سياساتها النقدية. أما السيناريو الثالث المتشائم، فهو توافق شكلي دون تغيير ميداني، إذا بقي التوافق رمزيا وفشلت خطوات التنفيذ، عندها قد ترتفع أسعار النفط فوق 70 دولارا بفعل استمرار المخاطر الجيوسياسية، ما يزيد كلفة الطاقة العالمية بعشرات المليارات، وقد تبقى أسعار القمح مرتفعة أو ترتفع، ما يضغط على الأمن الغذائي ويزيد أعباء الدول المستوردة، وستظل الأسواق المالية متقلبة، مع احتمال انخفاض المؤشرات الرئيسية بنسبة 3–5% بفعل عدم اليقين. وعلى مستوى الأمن والتوترات في الشرق الأوسط، أشار عمر إلى أنه إذا توصل ترامب وبوتين إلى توافق في ملفات الأمن الدولي، يمكن أن ينعكس ذلك على المنطقة في صور مثل خفض حدة التوتر الإقليمي، ما يفتح المجال أمام تسويات سياسية أوسع، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تنشيط آليات التنسيق الأمني، خاصة في قضايا مثل مكافحة التنظيمات المتطرفة أو ضبط الأسلحة المتطورة، وأيضا قد يؤدي أي اتفاق على الحد من نشر الأسلحة أو الصواريخ إلى تخفيف من عسكرة الأزمات في المنطقة.وأضاف العريمي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشرق الأوسط سيستفيد فقط إذا أفرز هذا التفاهم مناخا دوليا أقل توترا، يخفف حدة الاستقطاب ويتيح مساحة أوسع للحلول السياسية في بؤر الأزمات، كما أن تراجع المواجهة بين موسكو وواشنطن قد يقلل من حدة الصراعات بالوكالة، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للمبادرات الدبلوماسية الإقليمية. على المستوى الاقتصادي، يرى العريمي أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد ينعكس على أسعار الطاقة والغذاء وحركة التجارة الدولية، الأمر الذي يخفف الضغوط التضخمية عن بعض دول المنطقة ويعيد النشاط إلى الممرات والموانئ الحيوية، مع بقاء التحدي أمام الدول المصدرة للطاقة في إدارة أي انخفاض حاد في الأسعار. وشدد العريمي على أن غزة في قلب هذا التوافق، إذ لم يشكل الملف الفلسطيني أولوية في أي تفاهم روسي أمريكي سابق، وربما يُذكر عرضا كملف إنساني لتحسين صورة أحد الطرفين، من دون أن يحدث تغيير جوهري في موازين الصراع أو في المعاناة القائمة. وأعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن محاولات دول أوروبية لعرقلة الجهود الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا. وأشار ميدفيديف في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إلى أن "بعض السياسيين الأوروبيين يحاولون إحباط الجهود الأمريكية للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا". وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا. وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".

