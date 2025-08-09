خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع
خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع
وأضاف إسبينوزا في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أولاً، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالواقع على الأرض، أي تحديد مستوى استعداد الولايات المتحدة للموافقة على مطالب روسيا، وطريقة تسجيل الاعتراف بالأراضي الجديدة التي تسيطر عليها روسيا (فعليًا وقانونيا)، بالإضافة إلى تحديد الجوهر الجيوسياسي للدولة الأوكرانية، ولا سيما حيادها ووضعها كمنطقة منزوعة السلاح، دون إغفال حدود توسع حلف شمال الأطلسي شرقا وفي منطقة المنطقة الأمنية الروسية، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضًا في القوقاز ووسط أوروبا".وأشار الخبير إلى أنه "بالإضافة إلى أوكرانيا، من المتوقع أن يناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط والقطب الشمالي ومناطق أخرى ذات أهمية جيوسياسية لكلا الجانبين، ولكن من المرجح جدًا ألا تُنشر سوى معلومات قليلة جدًا عنها".
تابعنا عبر
حصري
علق الخبير الفنزويلي في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، أوسفالدو إسبينوزا، على المحادثات المرتقبة بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في ألاسكا، أنه "على الرغم من أن لقاء فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، سيعقد في إطار عملية التسوية السلمية أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلا أنه سيُشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع".
وأضاف إسبينوزا في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أولاً، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالواقع على الأرض، أي تحديد مستوى استعداد الولايات المتحدة للموافقة على مطالب روسيا، وطريقة تسجيل الاعتراف بالأراضي الجديدة التي تسيطر عليها روسيا (فعليًا وقانونيا)، بالإضافة إلى تحديد الجوهر الجيوسياسي للدولة الأوكرانية، ولا سيما حيادها ووضعها كمنطقة منزوعة السلاح، دون إغفال حدود توسع حلف شمال الأطلسي شرقا وفي منطقة المنطقة الأمنية الروسية، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضًا في القوقاز ووسط أوروبا".
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
13:00 GMT
إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وهو أمر غير مضمون، فسيتعين على ترامب الحصول على موافقة الجانب الأوكراني وتوقيعه؛ وسيعتمد كل شيء على مدى استعداد ترامب للتنازل، لأن هذه أهداف لا يمكن لبوتين التخلي عنها، والمجتمع الروسي يراقب هذا الأمر عن كثب، وفقا للخبير.
وأشار الخبير إلى أنه "بالإضافة إلى أوكرانيا، من المتوقع أن يناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط والقطب الشمالي ومناطق أخرى ذات أهمية جيوسياسية لكلا الجانبين، ولكن من المرجح جدًا ألا تُنشر سوى معلومات قليلة جدًا عنها".
