خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع
خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع
علق الخبير الفنزويلي في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، أوسفالدو إسبينوزا، على المحادثات المرتقبة بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في ألاسكا،... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف إسبينوزا في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أولاً، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالواقع على الأرض، أي تحديد مستوى استعداد الولايات المتحدة للموافقة على مطالب روسيا، وطريقة تسجيل الاعتراف بالأراضي الجديدة التي تسيطر عليها روسيا (فعليًا وقانونيا)، بالإضافة إلى تحديد الجوهر الجيوسياسي للدولة الأوكرانية، ولا سيما حيادها ووضعها كمنطقة منزوعة السلاح، دون إغفال حدود توسع حلف شمال الأطلسي شرقا وفي منطقة المنطقة الأمنية الروسية، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضًا في القوقاز ووسط أوروبا".وأشار الخبير إلى أنه "بالإضافة إلى أوكرانيا، من المتوقع أن يناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط والقطب الشمالي ومناطق أخرى ذات أهمية جيوسياسية لكلا الجانبين، ولكن من المرجح جدًا ألا تُنشر سوى معلومات قليلة جدًا عنها".
خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع
علق الخبير الفنزويلي في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، أوسفالدو إسبينوزا، على المحادثات المرتقبة بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في ألاسكا، أنه "على الرغم من أن لقاء فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، سيعقد في إطار عملية التسوية السلمية أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلا أنه سيُشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع".
وأضاف إسبينوزا في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "أولاً، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإننا نتحدث عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالواقع على الأرض، أي تحديد مستوى استعداد الولايات المتحدة للموافقة على مطالب روسيا، وطريقة تسجيل الاعتراف بالأراضي الجديدة التي تسيطر عليها روسيا (فعليًا وقانونيا)، بالإضافة إلى تحديد الجوهر الجيوسياسي للدولة الأوكرانية، ولا سيما حيادها ووضعها كمنطقة منزوعة السلاح، دون إغفال حدود توسع حلف شمال الأطلسي شرقا وفي منطقة المنطقة الأمنية الروسية، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضًا في القوقاز ووسط أوروبا".
إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وهو أمر غير مضمون، فسيتعين على ترامب الحصول على موافقة الجانب الأوكراني وتوقيعه؛ وسيعتمد كل شيء على مدى استعداد ترامب للتنازل، لأن هذه أهداف لا يمكن لبوتين التخلي عنها، والمجتمع الروسي يراقب هذا الأمر عن كثب، وفقا للخبير.
وأشار الخبير إلى أنه "بالإضافة إلى أوكرانيا، من المتوقع أن يناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط والقطب الشمالي ومناطق أخرى ذات أهمية جيوسياسية لكلا الجانبين، ولكن من المرجح جدًا ألا تُنشر سوى معلومات قليلة جدًا عنها".