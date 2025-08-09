https://sarabic.ae/20250809/أمين-عام-جامعة-الدول-العربية-الأسبق-لقاء-بوتين-وترامب-يحمل-أهمية-استراتيجية-ويمهد-للاستقرار-الدولي-1103543149.html
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعي ترامب للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعي ترامب للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
حول أهمية اللقاء المرتقب، قال الدكتور عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، ووزير الخارجية المصري الأسبق، إن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في حد ذاته له رمزية مهمة تكاد تكون استراتيجية.
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" أن جلوس الرئيسين لبحث مسائل مهمة، على رأسها الموقف في أوكرانيا وكيفية الوصول إلى حل للأزمة الراهنة، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا يستبعد أن يكون من بينها الشرق الأوسط، يمثل أهمية كبيرة، خاصة مع صعوبة استمرار الحال على ما هو عليه وبالطريقة التي تدار بها الأمور، خاصة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين وأيضا بشأن منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أوكرانيا وهو الملف الأول على طاولة اللقاء.
وأوضح موسى أن رمزية الاجتماع ليست فقط استراتيجية، وإنما من حيث كونه بين دولتين بهذه الأهمية الكبيرة في النظام الدولي
، فإنهما يتعرضان لملفات وقضايا تهمنا في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي.
وحول ما إذا كان اللقاء بين بوتين وترامب
يعيد رسم مناطق النفوذ العالمية، قال موسى: " الموقف العالمي وتطوراته الأساسية بمناطق نفوذ أو غيره، يرتبط بتفاعلات أوسع وقوى أخرى كثيرة في هذا الإطار، وليست فقط قوى كبرى، وإنما هناك تجمعات كبرى وتشمل الجنوب كما تشمل الشمال، وتشمل الشرق كما تشمل الغرب، وتحتاج لوقت طويل ولقاءات عدة وتفاهمات أكبر وأوسع على المدى البعيد.
ويرى موسى أن اجتماعا أول من هذا النوع لن يحسم كل الملفات ولا يمكنه تناولها باستفاضة ودقة بشكل كامل، أو أنه سيأتي بمبادرات فورية لحلها عقب اللقاء، لكنه يمهد الطريق إلى تفاهمات تدفع باتجاه مسارات إيجابية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وكذلك بشأن ملف الاستقرار الدولي.
وبشأن الارتدادات التي يمكن أن تطال قضايا الشرق الأوسط وفق رؤية الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، فإن ملف "حل الدولتين"، هو من الموضوعات الرئيسية، خاصة أن التوترات في الشرق الأوسط قائمة على خلفية القضية الفلسطينية، وهناك توجه عالمي ومطالب من معظم دول العالم بضرورة حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للأزمة القائمة، فيما يأتي بعد ذلك الموقف الإيراني والعلاقة مع لبنان وسوريا وغيرها من قضايا المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "بالنظر للمستقبل، فمن الطبيعي أن نهدف إلى عقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على الأراضي الروسية. وقد وُجّهت الدعوة بالفعل إلى الرئيس الأمريكي".
وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين
، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.
وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".