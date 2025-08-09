https://sarabic.ae/20250809/بوتين-يصبح-أول-زعيم-روسي-يزور-ألاسكا-الأمريكية-1103530474.html

بوتين يصبح أول زعيم روسي يزور ألاسكا الأمريكية

بوتين يصبح أول زعيم روسي يزور ألاسكا الأمريكية

سبوتنيك عربي

من المقرر أن تصبح الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T01:33+0000

2025-08-09T01:33+0000

2025-08-09T01:33+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095951088_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_2d5e818fabe56d4b5ed518b6fdec4447.jpg

وخلال الحقبة السوفيتية، زار الولايات المتحدة كل من نيكيتا خروتشوف، وأليكسي كوسيغين، وليونيد بريجنيف، فيما زارها ميخائيل غورباتشوف ثلاث مرات، وبوريس يلتسين خمس مرات.وبحسب بيانات إحصائية متاحة، فإن الأمريكي العادي يزور في حياته نحو 15 ولاية، لكن واحدًا من كل عشرة أمريكيين لم يغادر ولايته أبدًا، و17% زاروا أقل من خمس ولايات، فيما لم يزر ألاسكا سوى 12% من الأمريكيين.أما على صعيد الزيارات الرسمية، فقد شملت جولات الرئيس دميتري مدفيديف إلى الولايات المتحدة كلًا من هاواي، ونيويورك، وبيتسبرغ، بينما زار بوتين نيويورك، وتكساس، وميريلاند، وجورجيا، وولاية ماين.وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الأخير ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية: "أعلن الجانب الأمريكي للتو عن اتفاق على تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الجمعة 15 أغسطس، في ألاسكا".يشار إلى أن آخر زيارة لرئيس روسي إلى الولايات المتحدة كانت قبل عشر سنوات — في سبتمبر/أيلول 2015.

https://sarabic.ae/20250808/ترامب-يعلن-لقاء-بوتين-في-15-أغسطس-بولاية-ألاسكا-الأمريكية-1103529583.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية