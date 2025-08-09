https://sarabic.ae/20250809/دميترييف-بعض-الدول-تسعى-لعرقلة-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103536601.html

دميترييف: بعض الدول تسعى لعرقلة لقاء بوتين وترامب في ألاسكا

أعرب كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن اعتقاده بأن هناك...

وقال دميتريف إن بعض الدول المهتمة باستمرار الصراع ستبذل جهودا هائلة، تشمل تحريضات ودعاية مضللة، بهدف إفشال اللقاء المقرر بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وكان يوم الأربعاء، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها

