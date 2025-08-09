إعلام أمريكي: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يشكل نقطة تحول في الملف الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام أمريكي: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يشكل نقطة تحول في الملف الأوكراني
وقالت التقارير: "قد يُمثل اللقاء بين ترامب وبوتين انفراجة في الجهود المُتعثرة منذ فترة طويلة لحل النزاع".وأوضحت أن "لا الولايات المتحدة أو أوروبا تمتلكان القدرة على تغيير ميزان القوى العسكرية لصالح أوكرانيا تغييرًا جذريًا. فلا يمكن لأي منهما حل مشاكل كييف في القوى العاملة أو إرسال كميات كبيرة من الأسلحة الإضافية إليها".وكتبته صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف": "نهاية الأعمال العدائية على الأرجح ستكون نتيجة سلسلة من الخطوات الصغيرة، لا قفزة هائلة. فبمجرد لقاء بوتين وترامب، يمكنهما لفت انتباه الجانبين إلى ضرورة السعي إلى السلام".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وكان يوم الأربعاء، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرهاترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"
07:57 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 09.08.2025)
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد تشكل نقطة تحول في عملية السلام في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته تقارير أمريكة.
وقالت التقارير: "قد يُمثل اللقاء بين ترامب وبوتين انفراجة في الجهود المُتعثرة منذ فترة طويلة لحل النزاع".

أشارت الصحيفة إلى "تدهور الوضع في أوكرانيا على أرض المعركة، في حين لا يزال التفوق العسكري الروسي راسخًا. إذ تتفوق على أوكرانيا بثلاثة أضعاف في القوى البشرية، ويمكنها إنتاج ذخيرة سنوية تفوق ما تنتجه دول حلف شمال الأطلسي مجتمعةً بمرتين إلى ثلاثة أضعاف".

وأوضحت أن "لا الولايات المتحدة أو أوروبا تمتلكان القدرة على تغيير ميزان القوى العسكرية لصالح أوكرانيا تغييرًا جذريًا. فلا يمكن لأي منهما حل مشاكل كييف في القوى العاملة أو إرسال كميات كبيرة من الأسلحة الإضافية إليها".
وكتبته صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف": "نهاية الأعمال العدائية على الأرجح ستكون نتيجة سلسلة من الخطوات الصغيرة، لا قفزة هائلة. فبمجرد لقاء بوتين وترامب، يمكنهما لفت انتباه الجانبين إلى ضرورة السعي إلى السلام".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "بالنظر للمستقبل، فمن الطبيعي أن نهدف إلى عقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على الأراضي الروسية. وقد وُجّهت الدعوة بالفعل إلى الرئيس الأمريكي".
وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.
وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
وكان يوم الأربعاء، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها
ترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"
