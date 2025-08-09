https://sarabic.ae/20250809/إعلام-أمريكي-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-يشكل-نقطة-تحول-في-الملف-الأوكراني--1103533780.html

إعلام أمريكي: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يشكل نقطة تحول في الملف الأوكراني

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد تشكل نقطة تحول في عملية السلام في أوكرانيا

وقالت التقارير: "قد يُمثل اللقاء بين ترامب وبوتين انفراجة في الجهود المُتعثرة منذ فترة طويلة لحل النزاع".وأوضحت أن "لا الولايات المتحدة أو أوروبا تمتلكان القدرة على تغيير ميزان القوى العسكرية لصالح أوكرانيا تغييرًا جذريًا. فلا يمكن لأي منهما حل مشاكل كييف في القوى العاملة أو إرسال كميات كبيرة من الأسلحة الإضافية إليها".وكتبته صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف": "نهاية الأعمال العدائية على الأرجح ستكون نتيجة سلسلة من الخطوات الصغيرة، لا قفزة هائلة. فبمجرد لقاء بوتين وترامب، يمكنهما لفت انتباه الجانبين إلى ضرورة السعي إلى السلام".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وكان يوم الأربعاء، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرهاترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"

