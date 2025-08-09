https://sarabic.ae/20250809/مساعد-الرئيس-الروسي-موسكو-تتوقع-أن-يعقد-الاجتماع-المقبل-بين-بوتين-وترامب-في-روسيا-1103531955.html

مساعد الرئيس الروسي: موسكو تتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل بين بوتين وترامب في روسيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمت دعوته لعقد اجتماع في المستقبل مع الرئيس فلاديمير بوتين. 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنظر للمستقبل، فمن الطبيعي أن نهدف إلى عقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على الأراضي الروسية. وقد وُجّهت الدعوة بالفعل إلى الرئيس الأمريكي".وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وكان يوم الأربعاء، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرهاترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"

