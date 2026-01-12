https://sarabic.ae/20260112/نيبينزيا-روسيا-ستواصل-حل-المشاكل-بالوسائل-العسكرية-إلى-أن-يعود-زيلينسكي-إلى-رشده-1109175344.html

نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده

نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على منطقة خورلي في مقاطعة خيرسون تم التخطيط له مسبقًا. 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T22:41+0000

2026-01-12T22:41+0000

2026-01-12T22:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فاسيلي نيبينزيا

روسيا

زيلينسكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/32/1044523221_0:85:2902:1717_1920x0_80_0_0_0ad62091b4112c41b49e47d3051edbe9.jpg

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا أمر شنيع حقًا فهو هجوم إرهابي وحشي آخر ضد المدنيين في قرية خورلي".وأضاف، "ليس لدينا أدنى شك في أن هذا الهجوم الفظيع كان مدبرًا ومخططاً له مسبقاً. كانت طائرة استطلاع بدون طيار تحلق فوق القرية لفترة طويلة قبل الهجوم".ولفت إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الجانب الأوكراني كان يعلم تمامًا مكان ومن يستهدفه.وأوضح أن " ظروف المفاوضات بالنسبة له ستزداد سوءًا مع كل يوم يخسره".وكشف أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشن هجمات على المدنيين في أوكرانيا لا تستند إلى أي حقائق واقعية.وذكّر السفير مجدداً بأن روسيا لا تضرب المدنيين.وتُجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الشعب الذي يتعرض للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".

https://sarabic.ae/20251112/فاسيلي-نيبينزيا-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لن-يزيل-أسباب-الصراع-1107000115.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فاسيلي نيبينزيا, روسيا, زيلينسكي