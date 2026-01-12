https://sarabic.ae/20260112/نيبينزيا-روسيا-ستواصل-حل-المشاكل-بالوسائل-العسكرية-إلى-أن-يعود-زيلينسكي-إلى-رشده-1109175344.html
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على منطقة خورلي في مقاطعة خيرسون تم التخطيط له مسبقًا. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T22:41+0000
2026-01-12T22:41+0000
2026-01-12T22:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فاسيلي نيبينزيا
روسيا
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/32/1044523221_0:85:2902:1717_1920x0_80_0_0_0ad62091b4112c41b49e47d3051edbe9.jpg
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا أمر شنيع حقًا فهو هجوم إرهابي وحشي آخر ضد المدنيين في قرية خورلي".وأضاف، "ليس لدينا أدنى شك في أن هذا الهجوم الفظيع كان مدبرًا ومخططاً له مسبقاً. كانت طائرة استطلاع بدون طيار تحلق فوق القرية لفترة طويلة قبل الهجوم".ولفت إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الجانب الأوكراني كان يعلم تمامًا مكان ومن يستهدفه.وأوضح أن " ظروف المفاوضات بالنسبة له ستزداد سوءًا مع كل يوم يخسره".وكشف أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشن هجمات على المدنيين في أوكرانيا لا تستند إلى أي حقائق واقعية.وذكّر السفير مجدداً بأن روسيا لا تضرب المدنيين.وتُجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الشعب الذي يتعرض للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".
https://sarabic.ae/20251112/فاسيلي-نيبينزيا-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لن-يزيل-أسباب-الصراع-1107000115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/32/1044523221_251:0:2652:1801_1920x0_80_0_0_a81df8a9e111c96de84168eb4bc72d14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فاسيلي نيبينزيا, روسيا, زيلينسكي
فاسيلي نيبينزيا, روسيا, زيلينسكي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
22:41 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 22:50 GMT 12.01.2026)
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على منطقة خورلي في مقاطعة خيرسون تم التخطيط له مسبقًا.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا أمر شنيع حقًا فهو هجوم إرهابي وحشي
آخر ضد المدنيين في قرية خورلي".
وأضاف، "ليس لدينا أدنى شك في أن هذا الهجوم الفظيع كان مدبرًا ومخططاً له مسبقاً. كانت طائرة استطلاع بدون طيار تحلق فوق القرية لفترة طويلة قبل الهجوم".
ولفت إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الجانب الأوكراني كان يعلم تمامًا مكان ومن يستهدفه.
وشدد نيبينزيا أنه "سيتم الرد بقسوة على كل هجوم شنيع على مواطنين روس مسالمين"، مشيرًا إلى أن روسيا "ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زعيم كييف (فلاديمير زيلينسكي) إلى رشده".
وأوضح أن " ظروف المفاوضات بالنسبة له ستزداد سوءًا مع كل يوم يخسره".
وكشف أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشن هجمات على المدنيين في أوكرانيا لا تستند إلى أي حقائق واقعية.
وقال نيبينزيا: "يخبرنا زملاؤنا الغربيون عن سقوط ضحايا مدنيين... كل هذه الادعاءات الصاخبة، ولكنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، حول هجمات روسية مُستهدفة على عائلات أوكرانية نائمة في منازلها، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً.. ولا تدعمها أي حقائق ولا أي دليل".
وذكّر السفير مجدداً بأن روسيا لا تضرب المدنيين.
12 نوفمبر 2025, 08:34 GMT
وتُجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الشعب الذي يتعرض للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".