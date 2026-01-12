عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا أمر شنيع حقًا فهو هجوم إرهابي وحشي آخر ضد المدنيين في قرية خورلي".وأضاف، "ليس لدينا أدنى شك في أن هذا الهجوم الفظيع كان مدبرًا ومخططاً له مسبقاً. كانت طائرة استطلاع بدون طيار تحلق فوق القرية لفترة طويلة قبل الهجوم".ولفت إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الجانب الأوكراني كان يعلم تمامًا مكان ومن يستهدفه.وأوضح أن " ظروف المفاوضات بالنسبة له ستزداد سوءًا مع كل يوم يخسره".وكشف أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشن هجمات على المدنيين في أوكرانيا لا تستند إلى أي حقائق واقعية.وذكّر السفير مجدداً بأن روسيا لا تضرب المدنيين.وتُجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الشعب الذي يتعرض للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده

22:41 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 22:50 GMT 12.01.2026)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على منطقة خورلي في مقاطعة خيرسون تم التخطيط له مسبقًا.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا أمر شنيع حقًا فهو هجوم إرهابي وحشي آخر ضد المدنيين في قرية خورلي".
وأضاف، "ليس لدينا أدنى شك في أن هذا الهجوم الفظيع كان مدبرًا ومخططاً له مسبقاً. كانت طائرة استطلاع بدون طيار تحلق فوق القرية لفترة طويلة قبل الهجوم".
ولفت إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الجانب الأوكراني كان يعلم تمامًا مكان ومن يستهدفه.
وشدد نيبينزيا أنه "سيتم الرد بقسوة على كل هجوم شنيع على مواطنين روس مسالمين"، مشيرًا إلى أن روسيا "ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زعيم كييف (فلاديمير زيلينسكي) إلى رشده".
وأوضح أن " ظروف المفاوضات بالنسبة له ستزداد سوءًا مع كل يوم يخسره".
وكشف أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشن هجمات على المدنيين في أوكرانيا لا تستند إلى أي حقائق واقعية.
وقال نيبينزيا: "يخبرنا زملاؤنا الغربيون عن سقوط ضحايا مدنيين... كل هذه الادعاءات الصاخبة، ولكنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، حول هجمات روسية مُستهدفة على عائلات أوكرانية نائمة في منازلها، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً.. ولا تدعمها أي حقائق ولا أي دليل".
وذكّر السفير مجدداً بأن روسيا لا تضرب المدنيين.
وتُجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الشعب الذي يتعرض للإبادة الجماعية على يد نظام كييف".
