فاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو لا ترى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن وقف إطلاق النار، لن يحل الأسباب التي أشعلت الصراع في أوكرانيا.
وتحدّث نيبينزيا أيضا، عن موقف روسيا من التصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن بشأن احتمال استئناف التجارب النووية، وشرح لماذا لا يمكن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أن يزيل الأسباب الجذرية للصراع، كما قدّم تقييمه للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
نتائج رئاسة روسيا لمجلس الأمن
وقال نيبينزيا إن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كان مزدحماً للغاية بالأعمال، إذ تزامن مع زيارة مجلس الأمن إلى أديس أبابا للقاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إضافةً إلى عدد كبير من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف أن روسيا نظّمت خلال فترة رئاستها واحداً من أبرز اجتماعات المجلس تحت عنوان "الأمم المتحدة في عامها الثمانين: نظرة إلى المستقبل"، كما تم اعتماد خمس قرارات خلال تلك الفترة، أربع منها في اليوم الأخير للرئاسة الروسية.
وأكد أن رئاسة روسيا سارت بنجاح، دون أية مشاكل تذكر، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن رضاهم الكامل عن أداء موسكو خلال الشهر.
أوكرانيا ودور الأمم المتحدة
وحول غياب أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال فترة الرئاسة الروسية، أوضح نيبينزيا أن أحداً لم يطلب عقدها، مشيرًا إلى أن بلاده تتعامل مع هذه المسائل بشفافية.
وأضاف: "لو طلب أحد شركائنا الغربيين عقد جلسة بهذا الشأن، لكنا عقدناها بلا تردد، لأن لدينا ما نقوله أيضا".
وفيما يتعلق بإمكانية أن تلعب الأمم المتحدة دورا في التسوية الأوكرانية، قال نيبينزيا بوضوح: الجواب لا، لقد قلنا مرارا إن الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من مسؤولي المنظمة تجاوزوا مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة 100 من الميثاق، واتخذوا مواقف منحازة بوضوح".
وأوضح أن بيانات المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة تتجاهل ما تفعله أوكرانيا ضد المدنيين داخل روسيا، بينما تبرز فقط ما يصدر عن الجيش الروسي، رغم أن القوات الروسية، لا تستهدف المدنيين بل المواقع العسكرية والبنى التحتية التي تسهم في تعزيز القدرات القتالية الأوكرانية.
وختم بالقول إن الأمم المتحدة نفسها لا تبدو راغبة في لعب أي دور، لأنها تدرك أن مكانها في هذا الملف غير متاح.
الوضع في غزة
أشار نيبينزيا إلى أن اهتمام المجتمع الدولي مركّز حاليا على غزة، قائلاً: "الجميع يتابع ما يحدث هناك، فالمأساة الإنسانية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين كانت فادحة، نشكر الله على أن الهدنة تحققت أخيرا، وإن كانت هشة للغاية".
وأضاف أن أهمية الهدنة لا تقتصر على إنقاذ الأرواح، بل يجب أن تذكّر العالم بضرورة التوصل إلى حلّ الدولتين الذي تمثلّه قرارات الأمم المتحدة منذ أكثر من ثمانين عاما، ولم ينفّذ حتى الآن.
التجارب النووية وتصريحات ترامب
وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف التجارب النووية لأول مرة منذ 30 عاما، أوضح نيبينزيا أن المسألتين — التجارب النووية وأوكرانيا — يجب التفريق بينهما.
وقال: "ترامب أدلى بتصريحه رداً على تجارب روسيا لأسلحة جديدة، منها صواريخ كروز وغواصات مزوّدة بمحركات نووية. وقد أثار هذا التصريح قلقاً واسعاً داخل الولايات المتحدة والعالم، لما قد يسببه من تصعيد جديد وسباق تسلح غير مسبوق منذ التسعينيات".
وبيّن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الموضوع بجدّية خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لأي تطورات في هذا الاتجاه.
أما بشأن الأزمة الأوكرانية، فقال نيبينزيا إن الرئيس ترامب تحدّث عن رغبته في تسوية النزاع، لكنه — شأنه شأن العديد من السياسيين الغربيين — لا يدرك عمق جذور الأزمة، موضحًا أن الرئيس بوتين شرح له ذلك بوضوح خلال لقاء "أنكوريدج".
وأضاف: "وقف إطلاق النار الذي يطالب به الرئيس زيلينسكي والدول الأوروبية ليس حلاً حقيقياً، بل انعكاس لأوضاعهم الصعبة في الميدان ونقص الموارد البشرية، وسعيهم لالتقاط الأنفاس وإعادة تسليح الجيش الأوكراني".
وختم قائلاً: "تجميد الصراع أو وقف إطلاق النار على خطوط التماس لن يحلّ الأسباب التي أشعلت هذا النزاع من الأساس".