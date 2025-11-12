https://sarabic.ae/20251112/فاسيلي-نيبينزيا-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لن-يزيل-أسباب-الصراع-1107000115.html

فاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع

صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو لا ترى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وتحدّث نيبينزيا أيضا، عن موقف روسيا من التصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن بشأن احتمال استئناف التجارب النووية، وشرح لماذا لا يمكن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أن يزيل الأسباب الجذرية للصراع، كما قدّم تقييمه للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.نتائج رئاسة روسيا لمجلس الأمنوقال نيبينزيا إن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كان مزدحماً للغاية بالأعمال، إذ تزامن مع زيارة مجلس الأمن إلى أديس أبابا للقاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إضافةً إلى عدد كبير من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.وأضاف أن روسيا نظّمت خلال فترة رئاستها واحداً من أبرز اجتماعات المجلس تحت عنوان "الأمم المتحدة في عامها الثمانين: نظرة إلى المستقبل"، كما تم اعتماد خمس قرارات خلال تلك الفترة، أربع منها في اليوم الأخير للرئاسة الروسية.أوكرانيا ودور الأمم المتحدةوحول غياب أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال فترة الرئاسة الروسية، أوضح نيبينزيا أن أحداً لم يطلب عقدها، مشيرًا إلى أن بلاده تتعامل مع هذه المسائل بشفافية.وأضاف: "لو طلب أحد شركائنا الغربيين عقد جلسة بهذا الشأن، لكنا عقدناها بلا تردد، لأن لدينا ما نقوله أيضا".وفيما يتعلق بإمكانية أن تلعب الأمم المتحدة دورا في التسوية الأوكرانية، قال نيبينزيا بوضوح: الجواب لا، لقد قلنا مرارا إن الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من مسؤولي المنظمة تجاوزوا مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة 100 من الميثاق، واتخذوا مواقف منحازة بوضوح".وختم بالقول إن الأمم المتحدة نفسها لا تبدو راغبة في لعب أي دور، لأنها تدرك أن مكانها في هذا الملف غير متاح.الوضع في غزةأشار نيبينزيا إلى أن اهتمام المجتمع الدولي مركّز حاليا على غزة، قائلاً: "الجميع يتابع ما يحدث هناك، فالمأساة الإنسانية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين كانت فادحة، نشكر الله على أن الهدنة تحققت أخيرا، وإن كانت هشة للغاية".التجارب النووية وتصريحات ترامبوفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف التجارب النووية لأول مرة منذ 30 عاما، أوضح نيبينزيا أن المسألتين — التجارب النووية وأوكرانيا — يجب التفريق بينهما.وقال: "ترامب أدلى بتصريحه رداً على تجارب روسيا لأسلحة جديدة، منها صواريخ كروز وغواصات مزوّدة بمحركات نووية. وقد أثار هذا التصريح قلقاً واسعاً داخل الولايات المتحدة والعالم، لما قد يسببه من تصعيد جديد وسباق تسلح غير مسبوق منذ التسعينيات".أما بشأن الأزمة الأوكرانية، فقال نيبينزيا إن الرئيس ترامب تحدّث عن رغبته في تسوية النزاع، لكنه — شأنه شأن العديد من السياسيين الغربيين — لا يدرك عمق جذور الأزمة، موضحًا أن الرئيس بوتين شرح له ذلك بوضوح خلال لقاء "أنكوريدج".وأضاف: "وقف إطلاق النار الذي يطالب به الرئيس زيلينسكي والدول الأوروبية ليس حلاً حقيقياً، بل انعكاس لأوضاعهم الصعبة في الميدان ونقص الموارد البشرية، وسعيهم لالتقاط الأنفاس وإعادة تسليح الجيش الأوكراني".وختم قائلاً: "تجميد الصراع أو وقف إطلاق النار على خطوط التماس لن يحلّ الأسباب التي أشعلت هذا النزاع من الأساس".نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون

