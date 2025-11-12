فاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع

عربي
القوات الروسية تطهر بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قوات كييف- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/فاسيلي-نيبينزيا-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لن-يزيل-أسباب-الصراع-1107000115.html
فاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع
فاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع
سبوتنيك عربي
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو لا ترى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T08:34+0000
2025-11-12T08:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وتحدّث نيبينزيا أيضا، عن موقف روسيا من التصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن بشأن احتمال استئناف التجارب النووية، وشرح لماذا لا يمكن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أن يزيل الأسباب الجذرية للصراع، كما قدّم تقييمه للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.نتائج رئاسة روسيا لمجلس الأمنوقال نيبينزيا إن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كان مزدحماً للغاية بالأعمال، إذ تزامن مع زيارة مجلس الأمن إلى أديس أبابا للقاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إضافةً إلى عدد كبير من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.وأضاف أن روسيا نظّمت خلال فترة رئاستها واحداً من أبرز اجتماعات المجلس تحت عنوان "الأمم المتحدة في عامها الثمانين: نظرة إلى المستقبل"، كما تم اعتماد خمس قرارات خلال تلك الفترة، أربع منها في اليوم الأخير للرئاسة الروسية.أوكرانيا ودور الأمم المتحدةوحول غياب أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال فترة الرئاسة الروسية، أوضح نيبينزيا أن أحداً لم يطلب عقدها، مشيرًا إلى أن بلاده تتعامل مع هذه المسائل بشفافية.وأضاف: "لو طلب أحد شركائنا الغربيين عقد جلسة بهذا الشأن، لكنا عقدناها بلا تردد، لأن لدينا ما نقوله أيضا".وفيما يتعلق بإمكانية أن تلعب الأمم المتحدة دورا في التسوية الأوكرانية، قال نيبينزيا بوضوح: الجواب لا، لقد قلنا مرارا إن الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من مسؤولي المنظمة تجاوزوا مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة 100 من الميثاق، واتخذوا مواقف منحازة بوضوح".وختم بالقول إن الأمم المتحدة نفسها لا تبدو راغبة في لعب أي دور، لأنها تدرك أن مكانها في هذا الملف غير متاح.الوضع في غزةأشار نيبينزيا إلى أن اهتمام المجتمع الدولي مركّز حاليا على غزة، قائلاً: "الجميع يتابع ما يحدث هناك، فالمأساة الإنسانية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين كانت فادحة، نشكر الله على أن الهدنة تحققت أخيرا، وإن كانت هشة للغاية".التجارب النووية وتصريحات ترامبوفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف التجارب النووية لأول مرة منذ 30 عاما، أوضح نيبينزيا أن المسألتين — التجارب النووية وأوكرانيا — يجب التفريق بينهما.وقال: "ترامب أدلى بتصريحه رداً على تجارب روسيا لأسلحة جديدة، منها صواريخ كروز وغواصات مزوّدة بمحركات نووية. وقد أثار هذا التصريح قلقاً واسعاً داخل الولايات المتحدة والعالم، لما قد يسببه من تصعيد جديد وسباق تسلح غير مسبوق منذ التسعينيات".أما بشأن الأزمة الأوكرانية، فقال نيبينزيا إن الرئيس ترامب تحدّث عن رغبته في تسوية النزاع، لكنه — شأنه شأن العديد من السياسيين الغربيين — لا يدرك عمق جذور الأزمة، موضحًا أن الرئيس بوتين شرح له ذلك بوضوح خلال لقاء "أنكوريدج".وأضاف: "وقف إطلاق النار الذي يطالب به الرئيس زيلينسكي والدول الأوروبية ليس حلاً حقيقياً، بل انعكاس لأوضاعهم الصعبة في الميدان ونقص الموارد البشرية، وسعيهم لالتقاط الأنفاس وإعادة تسليح الجيش الأوكراني".وختم قائلاً: "تجميد الصراع أو وقف إطلاق النار على خطوط التماس لن يحلّ الأسباب التي أشعلت هذا النزاع من الأساس".نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون
https://sarabic.ae/20251112/البيت-الأبيض-لم-نوافق-بعد-على-إنشاء-قاعدة-عسكرية-قرب-غزة-1106998995.html
https://sarabic.ae/20251111/لافروف-مستعدون-لمناقشة-الاتهامات-الباطلة-حول-استئناف-روسيا-للتجارب-النووية-سرا-مع-واشنطن--عاجل-1106971544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

فاسيلي نيبينزيا لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يزيل أسباب الصراع

08:34 GMT 12.11.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو لا ترى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن وقف إطلاق النار، لن يحل الأسباب التي أشعلت الصراع في أوكرانيا.
وتحدّث نيبينزيا أيضا، عن موقف روسيا من التصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن بشأن احتمال استئناف التجارب النووية، وشرح لماذا لا يمكن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أن يزيل الأسباب الجذرية للصراع، كما قدّم تقييمه للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نتائج رئاسة روسيا لمجلس الأمن

وقال نيبينزيا إن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كان مزدحماً للغاية بالأعمال، إذ تزامن مع زيارة مجلس الأمن إلى أديس أبابا للقاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إضافةً إلى عدد كبير من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف أن روسيا نظّمت خلال فترة رئاستها واحداً من أبرز اجتماعات المجلس تحت عنوان "الأمم المتحدة في عامها الثمانين: نظرة إلى المستقبل"، كما تم اعتماد خمس قرارات خلال تلك الفترة، أربع منها في اليوم الأخير للرئاسة الروسية.

وأكد أن رئاسة روسيا سارت بنجاح، دون أية مشاكل تذكر، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن رضاهم الكامل عن أداء موسكو خلال الشهر.

أوكرانيا ودور الأمم المتحدة

وحول غياب أي اجتماعات بشأن أوكرانيا خلال فترة الرئاسة الروسية، أوضح نيبينزيا أن أحداً لم يطلب عقدها، مشيرًا إلى أن بلاده تتعامل مع هذه المسائل بشفافية.
وأضاف: "لو طلب أحد شركائنا الغربيين عقد جلسة بهذا الشأن، لكنا عقدناها بلا تردد، لأن لدينا ما نقوله أيضا".
وفيما يتعلق بإمكانية أن تلعب الأمم المتحدة دورا في التسوية الأوكرانية، قال نيبينزيا بوضوح: الجواب لا، لقد قلنا مرارا إن الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من مسؤولي المنظمة تجاوزوا مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة 100 من الميثاق، واتخذوا مواقف منحازة بوضوح".

وأوضح أن بيانات المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة تتجاهل ما تفعله أوكرانيا ضد المدنيين داخل روسيا، بينما تبرز فقط ما يصدر عن الجيش الروسي، رغم أن القوات الروسية، لا تستهدف المدنيين بل المواقع العسكرية والبنى التحتية التي تسهم في تعزيز القدرات القتالية الأوكرانية.

وختم بالقول إن الأمم المتحدة نفسها لا تبدو راغبة في لعب أي دور، لأنها تدرك أن مكانها في هذا الملف غير متاح.

الوضع في غزة

أشار نيبينزيا إلى أن اهتمام المجتمع الدولي مركّز حاليا على غزة، قائلاً: "الجميع يتابع ما يحدث هناك، فالمأساة الإنسانية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين كانت فادحة، نشكر الله على أن الهدنة تحققت أخيرا، وإن كانت هشة للغاية".

وأضاف أن أهمية الهدنة لا تقتصر على إنقاذ الأرواح، بل يجب أن تذكّر العالم بضرورة التوصل إلى حلّ الدولتين الذي تمثلّه قرارات الأمم المتحدة منذ أكثر من ثمانين عاما، ولم ينفّذ حتى الآن.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
06:57 GMT

التجارب النووية وتصريحات ترامب

وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف التجارب النووية لأول مرة منذ 30 عاما، أوضح نيبينزيا أن المسألتين — التجارب النووية وأوكرانيا — يجب التفريق بينهما.
وقال: "ترامب أدلى بتصريحه رداً على تجارب روسيا لأسلحة جديدة، منها صواريخ كروز وغواصات مزوّدة بمحركات نووية. وقد أثار هذا التصريح قلقاً واسعاً داخل الولايات المتحدة والعالم، لما قد يسببه من تصعيد جديد وسباق تسلح غير مسبوق منذ التسعينيات".

وبيّن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الموضوع بجدّية خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لأي تطورات في هذا الاتجاه.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
لافروف: مستعدون لمناقشة الاتهامات الباطلة مع واشنطن حول استئناف روسيا للتجارب النووية سرا
أمس, 13:06 GMT
أما بشأن الأزمة الأوكرانية، فقال نيبينزيا إن الرئيس ترامب تحدّث عن رغبته في تسوية النزاع، لكنه — شأنه شأن العديد من السياسيين الغربيين — لا يدرك عمق جذور الأزمة، موضحًا أن الرئيس بوتين شرح له ذلك بوضوح خلال لقاء "أنكوريدج".
وأضاف: "وقف إطلاق النار الذي يطالب به الرئيس زيلينسكي والدول الأوروبية ليس حلاً حقيقياً، بل انعكاس لأوضاعهم الصعبة في الميدان ونقص الموارد البشرية، وسعيهم لالتقاط الأنفاس وإعادة تسليح الجيش الأوكراني".
وختم قائلاً: "تجميد الصراع أو وقف إطلاق النار على خطوط التماس لن يحلّ الأسباب التي أشعلت هذا النزاع من الأساس".
نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала