البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

أوضح البيت الأبيض موقفه من الأخبار المتداولة حول بحث الجيش الأمريكي إمكانية إنشاء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص بالقرب من قطاع غزة، في إطار مساعيه... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وكانت مصادر أفادت، أمس الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية تسعى للحصول على تقدير تكلفة من قبل عدة شركات مؤهلة مسبقًا لإنشاء "قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة مكتفية ذاتيًا، قادرة على دعم 10000 فرد وتوفير مساحة مكتبية تبلغ 10000 قدم مربعة لمدة 12 شهرا"، وفقًا لطلب معلومات أرسل في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى المقاولين المؤهلين واطلعت عليه وكالة بلومبرغ. مع الأخذ بالعلم أن طلبات المعلومات ليست دعوة رسمية لتقديم عروض ولا تضمن عقدًا مستقبليًا، لكنها تقدم لمحة عما تأمل الوكالات الفيدرالية في الحصول عليه من الشركات الخاصة.كما أوضح شخصان مطلعان على الأمر أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي لمقترح إرسال قوات أجنبية إلى غزة من أجل المساعدة في تأمين الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس التي تم توقيعها الشهر الماضي.ومن بين المطالب المفصلة في العقد "خطة أمنية شاملة تشمل إجراءات للتحكم في الوصول، والاستجابة للتهديدات، والإبلاغ عن الحوادث، وحالات الإصابات الجماعية".موقف تل أبيبوأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، عند سؤاله عن احتمال بناء قاعدة أمريكية كبيرة، أنه ليس لديه شيء ملموس ليدلي به.وأفادت منظمة "شومريم"، وهي منظمة إخبارية غير ربحية في إسرائيل، أمس بأن أمريكا تخطط لإنشاء قاعدة كبيرة في منطقة غزة للإشراف على وقف إطلاق النار، مستشهدة بمسؤولين إسرائيليين اطلعوا على الخطط الأولية.إعلام: اتفاق بين كوشنر ونتنياهو يقضي بترحيل 200 عنصر من حماس من أنفاق رفح

