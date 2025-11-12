البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
سبوتنيك عربي
أوضح البيت الأبيض موقفه من الأخبار المتداولة حول بحث الجيش الأمريكي إمكانية إنشاء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص بالقرب من قطاع غزة، في إطار مساعيه... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وكانت مصادر أفادت، أمس الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية تسعى للحصول على تقدير تكلفة من قبل عدة شركات مؤهلة مسبقًا لإنشاء "قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة مكتفية ذاتيًا، قادرة على دعم 10000 فرد وتوفير مساحة مكتبية تبلغ 10000 قدم مربعة لمدة 12 شهرا"، وفقًا لطلب معلومات أرسل في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى المقاولين المؤهلين واطلعت عليه وكالة بلومبرغ. مع الأخذ بالعلم أن طلبات المعلومات ليست دعوة رسمية لتقديم عروض ولا تضمن عقدًا مستقبليًا، لكنها تقدم لمحة عما تأمل الوكالات الفيدرالية في الحصول عليه من الشركات الخاصة.كما أوضح شخصان مطلعان على الأمر أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي لمقترح إرسال قوات أجنبية إلى غزة من أجل المساعدة في تأمين الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس التي تم توقيعها الشهر الماضي.ومن بين المطالب المفصلة في العقد "خطة أمنية شاملة تشمل إجراءات للتحكم في الوصول، والاستجابة للتهديدات، والإبلاغ عن الحوادث، وحالات الإصابات الجماعية".موقف تل أبيبوأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، عند سؤاله عن احتمال بناء قاعدة أمريكية كبيرة، أنه ليس لديه شيء ملموس ليدلي به.وأفادت منظمة "شومريم"، وهي منظمة إخبارية غير ربحية في إسرائيل، أمس بأن أمريكا تخطط لإنشاء قاعدة كبيرة في منطقة غزة للإشراف على وقف إطلاق النار، مستشهدة بمسؤولين إسرائيليين اطلعوا على الخطط الأولية.إعلام: اتفاق بين كوشنر ونتنياهو يقضي بترحيل 200 عنصر من حماس من أنفاق رفح
البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

06:57 GMT 12.11.2025
أوضح البيت الأبيض موقفه من الأخبار المتداولة حول بحث الجيش الأمريكي إمكانية إنشاء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص بالقرب من قطاع غزة، في إطار مساعيه لتشكيل قوة استقرار تضم قوات من دول أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وكانت مصادر أفادت، أمس الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية تسعى للحصول على تقدير تكلفة من قبل عدة شركات مؤهلة مسبقًا لإنشاء "قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة مكتفية ذاتيًا، قادرة على دعم 10000 فرد وتوفير مساحة مكتبية تبلغ 10000 قدم مربعة لمدة 12 شهرا"، وفقًا لطلب معلومات أرسل في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى المقاولين المؤهلين واطلعت عليه وكالة بلومبرغ.
مع الأخذ بالعلم أن طلبات المعلومات ليست دعوة رسمية لتقديم عروض ولا تضمن عقدًا مستقبليًا، لكنها تقدم لمحة عما تأمل الوكالات الفيدرالية في الحصول عليه من الشركات الخاصة.
كما أوضح شخصان مطلعان على الأمر أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي لمقترح إرسال قوات أجنبية إلى غزة من أجل المساعدة في تأمين الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس التي تم توقيعها الشهر الماضي.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، على هامش قمة السلام في شرم الشيخ المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
ماكرون للرئيس الفلسطيني: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيلية
أمس, 20:50 GMT
وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطلب يمثل خطوة تخطيط أولية لإنشاء قاعدة محتملة في جنوب إسرائيل لقوة الاستقرار الدولية.
ومن بين المطالب المفصلة في العقد "خطة أمنية شاملة تشمل إجراءات للتحكم في الوصول، والاستجابة للتهديدات، والإبلاغ عن الحوادث، وحالات الإصابات الجماعية".

موقف تل أبيب

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، عند سؤاله عن احتمال بناء قاعدة أمريكية كبيرة، أنه ليس لديه شيء ملموس ليدلي به.

وقال: نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الأميركيين وشركاء مختلفين بشأن مستقبل غزة.. وهناك أفكار مختلفة مطروحة على الطاولة.

وأفادت منظمة "شومريم"، وهي منظمة إخبارية غير ربحية في إسرائيل، أمس بأن أمريكا تخطط لإنشاء قاعدة كبيرة في منطقة غزة للإشراف على وقف إطلاق النار، مستشهدة بمسؤولين إسرائيليين اطلعوا على الخطط الأولية.
إعلام: اتفاق بين كوشنر ونتنياهو يقضي بترحيل 200 عنصر من حماس من أنفاق رفح
