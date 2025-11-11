https://sarabic.ae/20251111/إعلام-اتفاق-بين-كوشنر-ونتنياهو-يقضي-بترحيل-200-عنصر-من-حماس-من-أنفاق-رفح-1106983195.html
إعلام: اتفاق بين كوشنر ونتنياهو يقضي بترحيل 200 عنصر من حماس من أنفاق رفح
إعلام: اتفاق بين كوشنر ونتنياهو يقضي بترحيل 200 عنصر من حماس من أنفاق رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول في الكابينت الإسرائيلي بأن، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،... 11.11.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: تم التوصل إلى تسوية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لترحيل 200 عنصر (من حماس) عالقين في الأنفاق في رفح".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إعلام: اتفاق بين كوشنر ونتنياهو يقضي بترحيل 200 عنصر من حماس من أنفاق رفح
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول في الكابينت الإسرائيلي بأن، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره، توصلا إلى تسوية بشأن 200 من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية العالقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: تم التوصل إلى تسوية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لترحيل 200 عنصر (من حماس) عالقين في الأنفاق في رفح".
وأضافت تلك الوسائل أن "التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل المسلحين سالمين، لكن لم توافق أي دولة على استقبالهم حتى الآن بما في ذلك تركيا وقطر".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس"
عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.