"حماس": إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتتبع سياسة التجويع
سبوتنيك عربي
وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، أن الحركة التزمت بالكامل بتفاصيل الاتفاق، خاصة في المرحلة الأولى، من خلال تسليم جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة.وأشار إلى أن "حماس" تعمل يوميًا على استكمال تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الدمار الواسع في القطاع.وأوضح قاسم أن نقص المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام يشكل عائقًا رئيسيًا، وهو ما تم إبلاغه للوسطاء.وأكد أن حماس تتواصل بشكل مستمر مع الوسطاء، بما في ذلك الجانب الأمريكي، لمناقشة الخروقات المتكررة من قبل إسرائيل.ودعا "جميع الأطراف الراغبة في استمرار التهدئة إلى الضغط على الاحتلال لضمان الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف أن "الاحتلال قصف، في بداية الحرب، الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمناطق السكنية المحيطة بهم، ما زاد من صعوبة المهمة".
وأكد أن حماس
واتهم قاسم "الاحتلال الإسرائيلي باستغلال ملف المساعدات الإنسانية لابتزاز الموقف السياسي، والتهديد بفرض التجويع مجددًا على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن الاحتلال لم يتخلَ عن سياسة التجويع كأداة ضغط".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل
و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.