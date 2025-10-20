https://sarabic.ae/20251020/حماس-إسرائيل-تواصل-خرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتتبع-سياسة-التجويع-1106215818.html

"حماس": إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتتبع سياسة التجويع

"حماس": إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتتبع سياسة التجويع

أكد حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، أن إسرائيل تتبنى سياسة متعمدة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، أن الحركة التزمت بالكامل بتفاصيل الاتفاق، خاصة في المرحلة الأولى، من خلال تسليم جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة.وأشار إلى أن "حماس" تعمل يوميًا على استكمال تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الدمار الواسع في القطاع.وأوضح قاسم أن نقص المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام يشكل عائقًا رئيسيًا، وهو ما تم إبلاغه للوسطاء.وأكد أن حماس تتواصل بشكل مستمر مع الوسطاء، بما في ذلك الجانب الأمريكي، لمناقشة الخروقات المتكررة من قبل إسرائيل.ودعا "جميع الأطراف الراغبة في استمرار التهدئة إلى الضغط على الاحتلال لضمان الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

