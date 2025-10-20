https://sarabic.ae/20251020/وزير-الخارجية-المصري-الالتزام-بـاتفاق-غزة-خطوة-أساسية-لتثبيت-التهدئة-وإنهاء-الحرب-1106194720.html

وزير الخارجية المصري: الالتزام بـ"اتفاق غزة" خطوة أساسية لتثبيت التهدئة وإنهاء الحرب

وزير الخارجية المصري: الالتزام بـ"اتفاق غزة" خطوة أساسية لتثبيت التهدئة وإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، على "أهمية التزام طرفي اتفاق شرم الشيخ بوقف الحرب في غزة". 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T07:35+0000

2025-10-20T07:35+0000

2025-10-20T07:35+0000

مصر

غزة

أخبار فرنسا

أخبار الدنمارك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096738083_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_790d3e70e30770b02b2bc9922e67a293.jpg

وشدد خلال اتصالان هاتفيان مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، على أن "احترام الاتفاق يشكل خطوة أساسية لتثبيت التهدئة وإنهاء الحرب والحد من المعاناة الإنسانية، مع ضرورة تمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل".كما تناول الاتصالان التحضيرات لمؤتمر مصر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، المقرر عقده في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية "بدء تنفيذ خطط التعافي وإعادة الإعمار وفق رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يتوافق مع الخطة العربية الإسلامية وخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط"، داعيا الدول الأوروبية إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.من جانبهما، أكد وزراء خارجية فرنسا والدنمارك في الاتصالان الهاتفيان، دعمهما الكامل للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مع تطلعات لمواصلة التنسيق مع مصر في ملفات التعافي المبكر وإعادة الإعمار استعدادا للمؤتمر الدولي.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الأحد، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين. وقال الإعلام الإسرائيلي، إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة"، بينما أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن "محاولات نتنياهو، التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف".وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن "مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة"، داعيا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.وكلف الرئيس المصري، رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.

https://sarabic.ae/20251020/ترامب-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-لا-يزال-ساري-المفعول---عاجل-1106191252.html

https://sarabic.ae/20251019/كاتس-حماس-ستدفع-ثمنا-باهظا-لانتهاك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106179063.html

مصر

غزة

أخبار فرنسا

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, غزة, أخبار فرنسا , أخبار الدنمارك, العالم العربي