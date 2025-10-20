https://sarabic.ae/20251020/من-غزة-إلى-دمشق-وبيروت-باراك-يكشف-الطريق-نحو-سلام-شامل-في-الشرق-الأوسط-1106196979.html

من غزة إلى دمشق وبيروت... براك يكشف الطريق نحو "سلام شامل" في الشرق الأوسط

من غزة إلى دمشق وبيروت... براك يكشف الطريق نحو "سلام شامل" في الشرق الأوسط

وصف المبعوث الأمريكي توماس برّاك، اليوم الذي انعقدت فيه قمة شرم الشيخ الأخيرة، من أجل غزة، بأنه "لحظة فارقة في الدبلوماسية الشرق أوسطية الجديدة"

وكتب براك عبر منصة "إكس"، رؤيته حول السلام والازدهار في الشرق الأوسط: "لا شك أن غزة، التي عانت من العنف، ستظل تعاني من الحوادث المؤسفة، والانتهاكات، على الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذت الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أدانت دول المنطقة، لأول مرة منذ عقود، الممارسات الإرهابية في المنطقة".وأكد براك أنه "يجب الآن توسيع إيقاع الحوار شمالا إلى سوريا، وفي نهاية المطاف إلى لبنان"، واصفًا "اتفاقيات إبراهيم للمنطقة بأسرها، بأنها النجم القطبي الحقيقي".سوريا... قطعة السلام المفقودةقال براك: "لقد أظهر مجلس الشيوخ الأمريكي بعد نظر بتصويته على إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ويجب على مجلس النواب الآن أن يحذو حذوه، ويعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل".وأضاف: "إلغاء العقوبات ليس استرضاء، بل هو واقع. إنه يوائم السياسات مع الحقائق على الأرض ومع تطلعات منطقة مستعدة لطي صفحة الماضي. وقد ناشد 66 من كبار رجال الدين المسيحيين من سوريا "الكونغرس" لإنهاء العقوبات، محذرين من أنها أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لتقلص الوجود المسيحي في وطنهم. ويمثل نداءهم صدى أخلاقيا للمد المتغير في المنطقة".لبنان... الحدود الثانيةقال براك: "مع استعادة سوريا استقرارها مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، يشكل ذلك الركيزة الأساسية في الإطار الأمني ​​الشمالي لإسرائيل. أما الركيزة الثانية، فيجب أن تكون نزع سلاح حزب الله داخل لبنان وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل".وإذ قال براك: "إسرائيل لا تزال اليوم تحتل خمسة مواقع تكتيكية على طول "الخط الأزرق"، وتنفذ ضربات يومية ضد مستودعات حزب الله"، على حد وصفه، فإنه أكد أن "مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" الذي تتبناه الحكومة اللبنانية، لا يزال مجرد طموحا بعيد المنال بسبب النفوذ السياسي لحزب الله".وحذر براك من أن "تردد بيروت قد يدفع إسرائيل للتصرف من جانب واحد"، مشيرا إلى أن "واشنطن خصصت 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني ضمن جهودها لدفع حل سلمي".واختتم برّاك: "لبنان أمام خيار مصيري: إما التجديد الوطني أو الانهيار المؤسسي إذا استمرت المواجهات، أو تأجلت انتخابات 2026"، وأضاف: "تأجيل الانتخابات من شأنه أن يشعل فوضى عارمة في لبنان، ويمزق نظاما سياسيا هشا أصلا، ويعيد إشعال فتيل انعدام الثقة الطائفية، ومن المرجح أن تشل مثل هذه الخطوة البرلمان، وتعمق الفراغ الحكومي، وتشعل فتيل احتجاجات وطنية".

