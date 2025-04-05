https://sarabic.ae/20250405/حزب-الله-لا-استسلام-ولا-تطبيع-ونتمسك-بحقنا-في-أرضنا-1099249827.html

"حزب الله": لا استسلام ولا تطبيع ونتمسك بحقنا في أرضنا

"حزب الله": لا استسلام ولا تطبيع ونتمسك بحقنا في أرضنا

سبوتنيك عربي

صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب علي فياض، اليوم السبت، بأنه لا استسلام ولا ‏رضوخ ولا تطبيع، بل تمسك بحقنا بأرضنا وقرانا وسيادتنا،... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T19:08+0000

2025-04-05T19:08+0000

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وأفاد موقع العهد الإخباري، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات فياض جاءت في كلمة ألقاها خلال تشييع "حزب الله"، وأهالي بلدة عديسة الجنوبية، لعدد من قتلى المقاومة اللبنانية. وقال علي فياض: "إننا لا ننكر حراجة المرحلة ‏وخطورتها، ففي مقابل الالتزام اللبناني بوقف إطلاق النار والإجراءات التنفيذية للقرار 1701، يمعن العدو في ‏عدوانيته واحتلاله ومحاولات إملاء شروطه، وكأن ليس من قرار دولي ولا لجنة إشراف ولا مجتمع دولي ولا قانون ‏دولي".وشدد على أهمية وحدة الموقف اللبناني في مواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن "ما يجري، يؤكد كل مقولات المقاومة وتحذيراتها من هذا العدو، وما يشكله من خطر ‏وتهديد وجودي، كما ويؤكد شرعية المقاومة وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه وسيادة وطنه، في الوقت الذي ‏نقف فيه على عتبة تهديدات جديدة أمريكية وإسرائيلية من ضمنها التلويح بالعودة الى الحرب".‏وأكد النائب اللبناني، أن "العدو يمارس سياسة الاغتيال والاستفزاز والتصعيد، كي نرضخ أو يجرنا إلى ‏الحرب مجددا، في حين أننا لن نرضخ ولا نريد العودة إلى الحرب مجددا، لأننا ندرك مصلحة لبنان ونتصرف على ‏هذا الأساس، ونتطلع إلى أن يبقى الموقف اللبناني واحداً ومنسجماً دولة وحكومة وجيشاً ومقاومة، لأن لبنان الكيان ‏والدولة والشعب والأرض مهدد والجميع في مركب واحد".‏ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250405/الرئاسة-اللبنانية-تكشف-تفاصيل-لقاء-عون-ونائبة-المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-1099235676.html

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