https://sarabic.ae/20250404/من-هو-القيادي-لدى-حماس-الذي-قتل-بغارة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان؟--1099207383.html

من هو القيادي لدى "حماس" الذي قتل بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان؟

من هو القيادي لدى "حماس" الذي قتل بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان؟

سبوتنيك عربي

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل قيادي في حركة "حماس." 04.04.2025, سبوتنيك عربي

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وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن الهجوم نُفذ بصاروخين، ما أدى إلى تدمير الشقة بشكل شبه كامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى والمحيط.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الغارة أسفرت عن 3 قتلى و4 جرحى في حصيلة أولية حتى الآن، هم القيادي في حركة "حماس" حسن فرحات، واثنين من أفراد عائلته هما ابنه حمزة وابنته جنان. في حين لم يصدر أي بيان رسمي من حركة "حماس" حتى الآن بشأن مقتل فرحات.وفي وقت متزامن تقريباً، أغار الطيران الإسرائيلي عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل، على منطقة تقع بين بلدتي عزة ورومين في قضاء النبطية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وزير الدفاع الإسرائيلي من جنوب لبنان: "حزب الله" لم يعد يحمي إيرانإيران تصدر بيانا بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت

https://sarabic.ae/20250328/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-تحذيرا-جديدا-لسكان-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-1099032796.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان