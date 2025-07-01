https://sarabic.ae/20250701/لبنان-وسوريا-أمام-الاختبار-ورقة-باراك-ومصير-المقاومة---1102256095.html

لبنان وسوريا أمام الاختبار.. ورقة باراك ومصير "المقاومة"

لبنان وسوريا أمام الاختبار.. ورقة باراك ومصير "المقاومة"

سبوتنيك عربي

في تطور لافت على الساحة اللبنانية، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن "السلام مع إسرائيل ضروري لسوريا ولبنان". التصريح جاء في توقيت حساس، إذ... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T15:07+0000

2025-07-01T15:07+0000

2025-07-01T15:07+0000

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وكان باراك، قد أحضر في زيارته الأخيرة إلى بيروت، ورقة تتضمن 3 بنود أساسية، وهي سلاح "حزب الله"، ملف الإصلاحات، والعلاقات اللبنانية السورية. يأتي ذلك بينما لبنان يستعد للرد عليها، وسط انقسام سياسي حاد وأسئلة وجودية تتعلّق بمستقبل البلد وهويته ومكانه في المعادلات الدولية المتبدّلة.نزع سلاح "المقاومة" في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، لوكالة "سبوتنيك": "هذا بالتأكيد يعد رغبة أمريكية، فهناك محاولة جادة وحثيثة من الجانب الأمريكي لاستثمار نتائج الحرب الأخيرة، والتي جاءت في سياق حرب الدعم، والاستفادة من نتائجها".وتابع بيرم: "المسألة ليست فقط مرتبطة بسوريا أو لبنان كدول، بل هناك سعي لنزع سلاح المقاومة ككل، سواء كان سلاح "حزب الله" أو الفصائل اللبنانية أو الفلسطينية، وبالتالي، فإن الضغوط تمارس بالتوازي، سوريا يجب أن تطبّع، ولبنان عليه نزع سلاح المقاومة"، مؤكدا أن "هذه الضغوط تمارس بشكل متزامن ومكثف".وفي ما يتعلق بورقة باراك، رأى بيرم أن "الرد اللبناني عليها يتم ضمن مسعى لصياغة ورقة موحدة، تبرز فيها المطالب اللبنانية من ناحية، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان عدم تكرارها، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار ما دُمر. وعندها فقط يمكن البحث داخلياً في صيغة لحل هذه المسألة".وبحسب بيرم، "الحديث عن مسار واضح نحو هذا الاتجاه لا يزال مبكرا، فالأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، خاصة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث نشأ واقع جديد". واستدل بما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في الآونة الأخيرة: "لماذا تعاملوننا وكأننا مهزومون؟ لا إيران انهزمت، ولا "حماس"، ولا "حزب الله"، رغم الضربات التي تلقوها. لكن هذا لا يعني أننا سنقبل بالشروط الإسرائيلية أو الأمريكية".وحول مقاربة اتفاق 17 أيار، الذي حصل بين عامي 1982 و1983، وبما يجري اليوم، قال بيرم: "نعم، صحيح. من حيث استثمار نتائج الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف 1982، كثّفت الولايات المتحدة جهودها عبر الموفد فيليب حبيب، لإقناع لبنان بالدخول في مفاوضات، جرت بين خلدة ونهاريا، واستمرت لأكثر من عامين. كانت المفاوضات تجري تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي لبيروت ومحيطها، وفي الجنوب".وأضاف بيرم: "حينئذ، فُرض الاتفاق على لبنان نتيجة لهذا الضغط، لكن لاحقا تغيّرت المعطيات السياسية والعسكرية والميدانية، ما أدى إلى إسقاط الاتفاق، خاصة مع تحسن موقع سوريا آنذاك"، مؤكدًا "وجود تشابه الآن، إسرائيل والأمريكيون يتصرفون وكأنهم ألحقوا الهزيمة بأعدائهم، ويريدون استثمار هذه اللحظة لفرض اتفاقات أو تسويات، والجديد حاليا هو التبدل الجذري في الموقف السوري، فسوريا التي كانت تعد من رموز الممانعة، أصبحت الآن تبحث عن التطبيع، والكلام عن قرب هذا التطبيع يبدو واقعيا إلى حد ما، فالنظام السوري اليوم لا يبدي أي اعتراض إذا طُلب منه الدخول في محادثات تطبيع".شروط لبنانيةويرى منيّر أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقرر التطبيع دون أن يواجه عراقيل، وأول بند في أي مفاوضات سيكون استعادة الجولان. ومن المستحيل أن يدخل الشرع في هذا المسار من دون أن يطالب بذلك، لأن تجاوزه لهذا المطلب سيعرضه للسقوط داخليا".لذلك، وفي ظل هذه المعطيات، يرى منيّر أن "الأمر مستحيل حاليا. صحيح أن هناك نقاشاً بدأ، لكنه لم ينضج بعد، ولا توجد ظروف مؤاتية له، بل العكس، قد يؤدي هذا المسار إلى زعزعة مكانة الشرع داخليا".ويؤكد منيّر أن "الرد المتوقع على ورقة باراك، سيكون من خلال التأكيد على مطالب لبنانية واضحة، وهي انسحاب إسرائيل من النقاط الخَمس الحدودية، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار ما دمره العدوان".

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