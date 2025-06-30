https://sarabic.ae/20250630/رئيس-المكتب-الاستشاري-لـسوريا-الديمقراطية-إدارة-الشرع-ترى-التطبيع-مع-إسرائيل-أولوية-1102211750.html

رئيس المكتب الاستشاري لـ"سوريا الديمقراطية": إدارة الشرع ترى التطبيع مع إسرائيل أولوية

رئيس المكتب الاستشاري لـ"سوريا الديمقراطية": إدارة الشرع ترى التطبيع مع إسرائيل أولوية

سبوتنيك عربي

صرح رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، بأن "التطبيع الذي يتحدث عنه الجانب الأمريكي مع إدرة الشرع (الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية)،... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T13:01+0000

2025-06-30T13:01+0000

2025-06-30T13:01+0000

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وأضاف درار في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعد أولوية للإدارة الحالية في سوريا، خاصة أنها هشة وضعيفة، وليس لديها أي قدرة على فرض وجودها السياسي، إلا عبر حديث يثبت وجودها".وأوضح أن "الشارع السوري منقسم في الوقت الراهن، تجاه عملية التطبيع، في ظل صعوبة انتزاع التعبئة، التي جرت خلال السنوات الماضية ضد الصهيونية، في حين أن المكونات الأخرى تشعر أن إسرائيل قد تمثل عامل حماية، في ظل صعود التكفيريين وانتشار عمليات الخطف والقتل أو التهجير".وتابع: "التطبيع السياسي أصبح ضرورة في هذه المرحلة، مع فتح الحوار مع كل مناطق الجوار وأن تتوقف الحروب، مع الأخذ بالاعتبار أن التطبيع لا يعني الاستقواء بإسرائيل على الشعب".في الإطار، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده في توسيع "اتفاقيات أبراهام"، وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية.وأضاف: "نطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيراننا"، وفقا لموقع "واي نت" الإسرائيلي.لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "مرتفعات الجولان ستظل جزءًا من دولة إسرائيل في أي اتفاق سلام مستقبلي".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أشار في مايو الماضي، إلى وجود "اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن هدفها هو "احتواء التوترات الأمنية ومنع الانهيار في المنطقة".كما أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، قال في تصريحات أخرى، إن "الرئيس السوري تغيّر عن السابق"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل، لم يعد مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يمكن أن يحدث في إطار عملية سلام أوسع".وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة.

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