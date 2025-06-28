https://sarabic.ae/20250628/إسرائيل-تكشف-شرطها-النهائي-للتطبيع-مع-سوريا-1102151486.html

إسرائيل تكشف شرطها النهائي للتطبيع مع سوريا

إسرائيل تكشف شرطها النهائي للتطبيع مع سوريا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "إسرائيل تعتزم البقاء في الأراضي السورية والاحتفاظ بمرتفعات الجولان، كشرط أساسي ضمن خطة التطبيع مع سوريا". 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T09:16+0000

2025-06-28T09:16+0000

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وأوضح ساعر، خلال حواره مع قناة "آي نيوز 24"، أن "اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يعد شرطًا لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع".وصرّح: "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا – في رأيي – أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين".ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر سوري مطلع في وقت سابق، قوله إن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.وأعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء الماضي، أن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، اجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة.ونقلت وكالة "سانا" عن الرئاسة السورية، أن الشرع استمع كذلك إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وأكد الشرع أن العمل جار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، ومشددًا على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين.وفي 31 مايو/أيار الماضي، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، بأن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات".وأوضح المصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة شددت أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة"، مؤكدًا أن "هذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور على اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وضرورة الالتزام بها".

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