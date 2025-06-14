https://sarabic.ae/20250614/أردوغان-يدعو-الشرع-إلى-تجنيب-سوريا-الصراع-الناتج-عن-التصعيد-الإسرائيلي-1101665439.html
أردوغان يدعو الشرع إلى تجنيب سوريا الصراع الناتج عن التصعيد الإسرائيلي
أردوغان يدعو الشرع إلى تجنيب سوريا الصراع الناتج عن التصعيد الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم السبت، أن "دوامة العنف التي تخلقها إسرائيل تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T18:33+0000
2025-06-14T18:33+0000
2025-06-14T18:33+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الشرع، بحث خلاله تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لبيان من الرئاسة التركية. كما أشار الرئيس التركي خلال اتصاله مع الشرع، إلى ضرورة توخي الحذر في مواجهة التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة، في ظل الأوضاع المتوترة التي خلفها العدوان الإسرائيلي. وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
https://sarabic.ae/20250614/تصويت-برأيك-من-يستطيع-تحمل-حرب-طويلة-إيران-أم-إسرائيل؟-1101650048.html
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رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, إسرائيل, العالم
رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, إسرائيل, العالم
أردوغان يدعو الشرع إلى تجنيب سوريا الصراع الناتج عن التصعيد الإسرائيلي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم السبت، أن "دوامة العنف التي تخلقها إسرائيل تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المنطقة"، وشدد على أهمية بقاء سوريا خارج دائرة هذا الصراع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الشرع، بحث خلاله تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
كما أشار الرئيس التركي خلال اتصاله مع الشرع، إلى ضرورة توخي الحذر في مواجهة التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة، في ظل الأوضاع المتوترة التي خلفها العدوان الإسرائيلي.
وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران
في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.