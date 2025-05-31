https://sarabic.ae/20250531/سوريا-تؤكد-وجود-مفاوضات-غير-مباشرة-مع-إسرائيل-1101160189.html

سوريا تؤكد وجود مفاوضات "غير مباشرة" مع إسرائيل

سوريا تؤكد وجود مفاوضات "غير مباشرة" مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الجمعة، بأن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات". 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T10:06+0000

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وأوضح المصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة"، مؤكدًا أن "هذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور على اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وضرورة الالتزام بها".ونفى قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، أحمد الدالاتي، في وقت سابق، مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع إسرائيل.وقال الدالاتي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددًا على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع".وأوضحت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "سوريا وإسرائيل عقدتا في الأسابيع الأخيرة، لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوترات الأمنية ومنع التصعيد في المناطق الحدودية بين الجانبين".وأضافت تلك الوسيلة أن "هذه الاتصالات تكشف عن تحول مهم في طبيعة العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في دمشق وتشجيعها على التواصل مع إسرائيل، بالتزامن مع تقليص وتيرة القصف الإسرائيلي داخل سوريا".وأوضحت المصادر أن "المسؤول الأمني السوري أحمد الدالاتي، هو من قاد الاتصالات من الجانب السوري، بعد تعيينه محافظًا للقنيطرة ثم مسؤولا عن الأمن في محافظة السويداء، بينما لم تعرف أسماء المسؤولين الإسرائيليين المشاركين، رغم تأكيد مصدرين أنهم من أجهزة الأمن".وذكرت 3 مصادر للوسيلة الغربية أن "الاجتماعات عقدت في أكثر من جولة داخل المنطقة الحدودية، بما في ذلك مواقع خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، فيما لم تصدر وزاراتي الخارجية في سوريا وإسرائيل، أي تعليق رسمي حتى الآن".وأشارت الوسيلة الإعلامية الغربية، بحسب المصادر، إلى أن "اللقاءات المباشرة ركزت حتى الآن على الجوانب الأمنية، لا سيما منع التوغلات والاشتباكات قرب القرى الحدودية"، فيما أكد مصدران أن "هذه المحادثات قد تمهد لاحقا لاتفاقات أوسع ذات طابع سياسي".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أكد في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، وجود محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، تهدف إلى تخفيف التوتر، مشيرًا إلى "وساطة إماراتية".وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية في الأسابيع الأخيرة، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.

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