https://sarabic.ae/20250523/واشنطن-ترفع-العقوبات-عن-الرئيس-السوري-أحمد-الشرع-1100910586.html
واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، "إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر". 23.05.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وميناءي اللاذقية وطرطوس".وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أصدرنا إعفاء لسوريا من العقوبات لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد، وتسهيل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار"، مؤكدًا "دعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وشددت على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
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https://sarabic.ae/20250520/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-سوريا-بعد-رفع-العقوبات-الأوروبية-والأمريكية-والانفتاح-على-الخارج؟-1100781307.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب
واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
22:07 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 04:24 GMT 24.05.2025)
أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، "إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر".
ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وميناءي اللاذقية وطرطوس".
وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أصدرنا إعفاء لسوريا من العقوبات لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد، وتسهيل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار"، مؤكدًا "دعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، "تخفيف العقوبات على سوريا
"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".
وشددت على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.