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روبيو: سلطات دمشق كانت مهددة بعودة "داعش" وسيطرة إيران
روبيو: سلطات دمشق كانت مهددة بعودة "داعش" وسيطرة إيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن السلطة الجديدة في سوريا كانت مهددة بعودة تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T14:38+0000
2025-05-21T14:45+0000
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وقال روبيو: "السلطة الجديدة في سوريا كانت على شفير الانهيار ومهددة بالحرب الأهلية، وكانت مهددة بعودة تنظيم "داعش" وسيطرة إيران".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أن الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية السورية قد يكون على بعد أسابيع وليس أشهر.وقال روبيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بثت على التلفزيون الأمريكي: "الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية، لا نعتقد أنها ستسبب ضررًا. المشكلة تكمن في عناصر أخرى على الأرض تشكل تهديدًا. علينا حماية ليس فقط من يدخلون البلاد، بل أيضًا من قد يجبرون على مغادرتها. يجب أن نكون مستعدين للإجلاء، وأن نضع خططًا للحماية من الهجمات".وأكد روبيو أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد احتمال سقوط الحكومة المؤقتة في الجمهورية العربية السورية خلال الأسابيع المقبلة وتصاعد الوضع إلى "حرب أهلية واسعة النطاق".
https://sarabic.ae/20250520/روبيو--الانهيار-المحتمل-للسلطة-الانتقالية-السورية-قد-يكون-على-بعد-أسابيع-وليس-أشهر-1100791323.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

روبيو: سلطات دمشق كانت مهددة بعودة "داعش" وسيطرة إيران

14:38 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 14:45 GMT 21.05.2025)
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن السلطة الجديدة في سوريا كانت مهددة بعودة تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) وسيطرة إيران على سوريا.
وقال روبيو: "السلطة الجديدة في سوريا كانت على شفير الانهيار ومهددة بالحرب الأهلية، وكانت مهددة بعودة تنظيم "داعش" وسيطرة إيران".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أن الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية السورية قد يكون على بعد أسابيع وليس أشهر.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
روبيو: الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية السورية قد يكون على بعد أسابيع وليس أشهر
أمس, 14:50 GMT
وقال روبيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بثت على التلفزيون الأمريكي: "الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية، لا نعتقد أنها ستسبب ضررًا. المشكلة تكمن في عناصر أخرى على الأرض تشكل تهديدًا. علينا حماية ليس فقط من يدخلون البلاد، بل أيضًا من قد يجبرون على مغادرتها. يجب أن نكون مستعدين للإجلاء، وأن نضع خططًا للحماية من الهجمات".
وأكد روبيو أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد احتمال سقوط الحكومة المؤقتة في الجمهورية العربية السورية خلال الأسابيع المقبلة وتصاعد الوضع إلى "حرب أهلية واسعة النطاق".
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