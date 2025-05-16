https://sarabic.ae/20250516/ترامب-عن-الاعتراف-بالحكومة-السورية-الجديدة-لم-أستشر-إسرائيل-1100629264.html
ترامب عن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: لم أستشر إسرائيل
ترامب عن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: لم أستشر إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، كان قرارا صحيحا لإدارته. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T13:58+0000
2025-05-16T13:58+0000
2025-05-16T13:58+0000
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارته للإمارات، أمس الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.ونفى ترامب أن يكون قد استشار إسرائيل قبل اتخاذ قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات.وأعلن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال وجوده في الرياض.كما قال قبل لقاء مع الشرع، إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمنح السوريين فرصة جديدة، كما أكد أنه يريد النجاح لدمشق.وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن دمشق، بينما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يخبر نتنياهو بقراره عقد لقاء مع الشرع.وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا عقب ما شهدته البلاد في 2011، إلا أنها بدأت رفع العقوبات تدريجيا.
https://sarabic.ae/20250514/البيت-الأبيض-ترامب-دعا-الشرع-إلى-الانضمام-لاتفاقات-أبراهام-مع-إسرائيل-1100516101.html
https://sarabic.ae/20250514/ترامب-الشرع-قال-نعم-عند-سؤاله-عن-الانضمام-إلى-اتفاقات-أبراهام-1100538146.html
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العالم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
ترامب عن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: لم أستشر إسرائيل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، كان قرارا صحيحا لإدارته.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارته للإمارات، أمس الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.
ونفى ترامب أن يكون قد استشار إسرائيل قبل اتخاذ قرار الاعتراف بالحكومة السورية
الجديدة، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات.
وأعلن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال وجوده في الرياض.
كما قال قبل لقاء مع الشرع، إن قرار رفع العقوبات
عن سوريا يمنح السوريين فرصة جديدة، كما أكد أنه يريد النجاح لدمشق.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات
عن دمشق، بينما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يخبر نتنياهو بقراره عقد لقاء مع الشرع.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا عقب ما شهدته البلاد في 2011، إلا أنها بدأت رفع العقوبات تدريجيا.