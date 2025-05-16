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فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
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ترامب عن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: لم أستشر إسرائيل
ترامب عن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: لم أستشر إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، كان قرارا صحيحا لإدارته. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T13:58+0000
2025-05-16T13:58+0000
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارته للإمارات، أمس الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.ونفى ترامب أن يكون قد استشار إسرائيل قبل اتخاذ قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات.وأعلن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال وجوده في الرياض.كما قال قبل لقاء مع الشرع، إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمنح السوريين فرصة جديدة، كما أكد أنه يريد النجاح لدمشق.وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن دمشق، بينما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يخبر نتنياهو بقراره عقد لقاء مع الشرع.وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا عقب ما شهدته البلاد في 2011، إلا أنها بدأت رفع العقوبات تدريجيا.
https://sarabic.ae/20250514/البيت-الأبيض-ترامب-دعا-الشرع-إلى-الانضمام-لاتفاقات-أبراهام-مع-إسرائيل-1100516101.html
https://sarabic.ae/20250514/ترامب-الشرع-قال-نعم-عند-سؤاله-عن-الانضمام-إلى-اتفاقات-أبراهام-1100538146.html
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العالم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

ترامب عن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة: لم أستشر إسرائيل

13:58 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، كان قرارا صحيحا لإدارته.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارته للإمارات، أمس الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع إلى الانضمام لاتفاقات "أبراهام" مع إسرائيل
14 مايو, 09:00 GMT
ونفى ترامب أن يكون قد استشار إسرائيل قبل اتخاذ قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات.
وأعلن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال وجوده في الرياض.
كما قال قبل لقاء مع الشرع، إن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمنح السوريين فرصة جديدة، كما أكد أنه يريد النجاح لدمشق.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"
14 مايو, 15:46 GMT
وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن دمشق، بينما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يخبر نتنياهو بقراره عقد لقاء مع الشرع.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا عقب ما شهدته البلاد في 2011، إلا أنها بدأت رفع العقوبات تدريجيا.
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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