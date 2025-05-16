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البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار

البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار

سبوتنيك عربي

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T13:53+0000

2025-05-16T13:53+0000

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وبهذا السداد، أصبحت سوريا مؤهلة للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار، ودعم الميزانية، وفقاً لما تسمح به سياسات البنك التشغيلية، وفقا لبيان من البنك الدولي.وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، التزامهما بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، في خطوة تمهد لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.وأكد البنك الدولي أنه، حتى تاريخ 12 مايو/ أيار الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك المعنية بمساعدة أشد الدول فقرا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن من السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.

https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-الأمريكية-سوريا-أمام-خيارين-إما-التحول-الكبير-في-المنطقة-أو-حرب-أهلية-وحشية-1100583079.html

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