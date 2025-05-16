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فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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59 د
ملفات ساخنة
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
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11:49 GMT
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بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
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12:30 GMT
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16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
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خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
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مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
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البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار
البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T13:53+0000
2025-05-16T13:53+0000
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وبهذا السداد، أصبحت سوريا مؤهلة للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار، ودعم الميزانية، وفقاً لما تسمح به سياسات البنك التشغيلية، وفقا لبيان من البنك الدولي.وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، التزامهما بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، في خطوة تمهد لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.وأكد البنك الدولي أنه، حتى تاريخ 12 مايو/ أيار الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك المعنية بمساعدة أشد الدول فقرا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن من السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-الأمريكية-سوريا-أمام-خيارين-إما-التحول-الكبير-في-المنطقة-أو-حرب-أهلية-وحشية-1100583079.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, قطر, العالم العربي, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, السعودية, قطر, العالم العربي, اقتصاد

البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار

13:53 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Susan Walshالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.
وبهذا السداد، أصبحت سوريا مؤهلة للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار، ودعم الميزانية، وفقاً لما تسمح به سياسات البنك التشغيلية، وفقا لبيان من البنك الدولي.
وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، التزامهما بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، في خطوة تمهد لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.
وأكد البنك الدولي أنه، حتى تاريخ 12 مايو/ أيار الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك المعنية بمساعدة أشد الدول فقرا.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الخارجية الأمريكية: سوريا أمام خيارين إما التحول الكبير في المنطقة أو "حرب أهلية وحشية"
أمس, 18:09 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن من السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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