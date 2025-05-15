https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-الأمريكية-سوريا-أمام-خيارين-إما-التحول-الكبير-في-المنطقة-أو-حرب-أهلية-وحشية-1100583079.html
الخارجية الأمريكية: سوريا أمام خيارين إما التحول الكبير في المنطقة أو "حرب أهلية وحشية"
الخارجية الأمريكية: سوريا أمام خيارين إما التحول الكبير في المنطقة أو "حرب أهلية وحشية"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنوي أولا منح استثناءات من العقوبات المفروضة على سوريا لإدخال المساعدات الإنسانية، ثم... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T18:09+0000
2025-05-15T18:09+0000
2025-05-15T18:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقال روبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى تركيا وبعد اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "نريد أن نبدأ بإعفاء أولي (من العقوبات المفروضة على سوريا) يسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تقديم المساعدة بالبدء في ذلك دون التعرض لخطر العقوبات. أعتقد أنه مع إحرازنا تقدمًا، سنتمكن يومًا ما من التوجه إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات نهائيا".جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الشيباني وروبيو في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السورية.كما تناولت المحادثات إمكانية بناء علاقة استراتيجية بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20250515/الشيباني-يبحث-مع-روبيو-تفاصيل-رفع-العقوبات-عن-سوريا-وتحسين-العلاقات-1100581176.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الخارجية الأمريكية: سوريا أمام خيارين إما التحول الكبير في المنطقة أو "حرب أهلية وحشية"
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنوي أولا منح استثناءات من العقوبات المفروضة على سوريا لإدخال المساعدات الإنسانية، ثم السماح برفعها.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى تركيا وبعد اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "نريد أن نبدأ بإعفاء أولي (من العقوبات المفروضة على سوريا) يسمح للشركاء الأجانب الراغبين في تقديم المساعدة بالبدء في ذلك دون التعرض لخطر العقوبات. أعتقد أنه مع إحرازنا تقدمًا، سنتمكن يومًا ما من التوجه إلى الكونغرس وطلب رفع العقوبات نهائيا".
وحول مستقبل سوريا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن "هناك طريقان هنا. الأول هو النجاح، وسنشهد تحولا جذريا في المنطقة، وإلا سنشهد حربا أهلية وحشية ستزعزع استقرار المنطقة. نفضل الخيار الأول، لا الثاني".
وبحث وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، سبل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب مناقشة آفاق تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الشيباني وروبيو في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السورية.
كما تناولت المحادثات إمكانية بناء علاقة استراتيجية بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية.