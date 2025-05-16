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مصدر لـ"سبوتنيك": الوفد الروسي يأخذ استراحة خلال محادثاته مع أوكرانيا في إسطنبول
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الداخلية السورية تكشف حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة
الداخلية السورية تكشف حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة
سبوتنيك عربي
كشف نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف مقاتلين أجانب في محافظتي إدلب وحماة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T12:49+0000
2025-05-16T12:49+0000
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ونشر نور الدين البابا تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، نفى من خلالها ما تردد عن تنفيذ حملة أمنية تستهدف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة وربط بعضهم بأحداث الساحل السوري.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: "لا صحة مطلقا لما تم تداوله من أخبار مضللة في هذا السياق، ولم تنفذ أي جهة تابعة لوزارة الداخلية أو مؤسساتها الأمنية مثل هذه الحملة".وأكد نور الدين البابا أن "الربط بين أسماء موقوفين وأحداث أمنية سابقة في الساحل السوري لا يستند لأي معطيات صحيحة أو موثوقة".واندلعتЛ الشهر الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية. وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250306/تصعيد-في-الساحل-السوري-وامتداد-التوتر-إلى-مدن-أخرى-1098457932.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الداخلية السورية تكشف حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة

12:49 GMT 16.05.2025
© Sputnik قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية
 قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف مقاتلين أجانب في محافظتي إدلب وحماة.
ونشر نور الدين البابا تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، نفى من خلالها ما تردد عن تنفيذ حملة أمنية تستهدف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة وربط بعضهم بأحداث الساحل السوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: "لا صحة مطلقا لما تم تداوله من أخبار مضللة في هذا السياق، ولم تنفذ أي جهة تابعة لوزارة الداخلية أو مؤسساتها الأمنية مثل هذه الحملة".
موظفو سوريا مجهولو المصير... الأزمة المعيشية تتفاقم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرى
6 مارس, 22:26 GMT
وأكد نور الدين البابا أن "الربط بين أسماء موقوفين وأحداث أمنية سابقة في الساحل السوري لا يستند لأي معطيات صحيحة أو موثوقة".
واندلعتЛ الشهر الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووصلت وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية. وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد.
وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.
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- سبوتنيك عربيالوفد الروسي يأخذ استراحة خلال المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول05:54 GMT
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