https://sarabic.ae/20250630/إعلام-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-المحادثات-بين-دمشق-وتل-أبيب-1102199814.html

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات بين دمشق وتل أبيب

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات بين دمشق وتل أبيب

سبوتنيك عربي

كشف إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن محادثات غير مباشرة جارية بين إسرائيل وسوريا، لافتًا إلى أنها شهدت تقدما ملموسا خلال الأسابيع الأخيرة،... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T06:52+0000

2025-06-30T06:52+0000

2025-06-30T07:08+0000

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ونقل موقع "Ynet" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من غير المرجح أن يقبل باتفاق سلام دون انسحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجولان.وأضافوا أن المحادثات تركز حاليا على ترتيبات أمنية، وليس اتفاقا شاملا، في ظل مشاركة أمريكا، ومعرفتها بتفاصيل الحوار.وأشار "Ynet" إلى تقرير سابق نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر قريبة من الحكومة السورية، أكدت فيه أن المفاوضات تجري بوساطة عربية ودولية، وأن دمشق تشترط وقف التوغلات والهجمات الإسرائيلية، مع العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة.ورغم استبعاد التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن، فقد رجحت المصادر إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني انتقالي، قد يشكل أرضية لاتفاق دائم على غرار "اتفاقات إبراهيم"، مشيرة إلى أن دمشق تراهن على الوساطة العربية ودور واشنطن في الضغط على تل أبيب.وفي سياق متصل، ذكر موقع "i24NEWS" الإخباري الإسرائيلي أن اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا قد يوقع قبل نهاية العام الحالي 2025، مشيرة إلى أن الاتفاق سيتضمن انسحابا تدريجيا لإسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، وتحويل مرتفعات الجولان إلى "حديقة سلام" تكرّس تطبيع العلاقات بين الطرفين.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح أمس الأحد، بأنه اتخذ قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".وفي مايو/ أيار 2025، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أشار في مايو الماضي، إلى وجود "اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن هدفها هو "احتواء التوترات الأمنية ومنع الانهيار في المنطقة".كما أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، قال في تصريحات أخرى، إن "الرئيس السوري تغيّر عن السابق"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل، لم يعد مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يمكن أن يحدث في إطار عملية سلام أوسع".وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أحمد الشرع