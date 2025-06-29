https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يعلق-على-احتمالات-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1102190599.html
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه اتخذ قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدمًا، على حد قوله. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T16:16+0000
2025-06-29T16:16+0000
2025-06-29T16:16+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردًا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وفي مايو/ أيار الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة".كما أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، قال في تصريحات أخرى، إن "الرئيس السوري تغيّر عن السابق"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل، لم يعد مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يمكن أن يحدث في إطار عملية سلام أوسع".وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.
https://sarabic.ae/20250625/إعلام-هناك-اتصالات-مباشرة-بين-سوريا-وإسرائيل-1102049425.html
https://sarabic.ae/20250523/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تصدر-قرارا-فوريا-بـتخفيف-العقوبات-على-سوريا-1100909783.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه اتخذ قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدمًا، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردًا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
وفي مايو/ أيار الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أشار في مايو الماضي، إلى وجود "اتصالات غير مباشرة
مع إسرائيل عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن هدفها هو "احتواء التوترات الأمنية ومنع الانهيار في المنطقة".
كما أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، قال في تصريحات أخرى، إن "الرئيس السوري تغيّر عن السابق"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل
، لم يعد مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يمكن أن يحدث في إطار عملية سلام أوسع".
وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.