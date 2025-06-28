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تصويت... برأيك هل تفضي المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى توقيع اتفاق سلام؟
تصويت... برأيك هل تفضي المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى توقيع اتفاق سلام؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها اليوم السبت، بأن إسرائيل وسوريا تتجهان إلى توقيع اتفاق سلام، قبل نهاية العام الحالي 2025. 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T09:39+0000
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ونقلت قناة "آي نيوز 24"" عن مصدر سوري وصفته بالـ"مطلع" أن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.وأكد الشرع أن العمل جار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، ومشددا على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين. في حين أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يعد شرطا لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع".برأيك هل تفضي المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى توقيع اتفاق سلام؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الجولان, القنيطرة, أحمد الشرع, نتياهو, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الجولان, القنيطرة, أحمد الشرع, نتياهو, опросы

تصويت... برأيك هل تفضي المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى توقيع اتفاق سلام؟

09:39 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 28.06.2025)
© Getty Images / NurPhotoالجيش الإسرائيلي يعبر الحدود إلى سوريا في مرتفعات الجولان
الجيش الإسرائيلي يعبر الحدود إلى سوريا في مرتفعات الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها اليوم السبت، بأن إسرائيل وسوريا تتجهان إلى توقيع اتفاق سلام، قبل نهاية العام الحالي 2025.
ونقلت قناة "آي نيوز 24"" عن مصدر سوري وصفته بالـ"مطلع" أن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

وأعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء الماضي، أن الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، اجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة.

وأكد الشرع أن العمل جار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، ومشددا على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين.
في حين أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يعد شرطا لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع".

برأيك هل تفضي المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل إلى توقيع اتفاق سلام؟

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