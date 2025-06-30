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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض على مصير مرتفعات الجولان في أي اتفاق سلام مع سوريا
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض على مصير مرتفعات الجولان في أي اتفاق سلام مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده في توسيع "اتفاقيات إبراهام"، وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، إن "إسرائيل تسعى إلى ضم دول مثل سوريا ولبنان إلى دائرة السلام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".وأضاف: "نطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيراننا"، وفقا لموقع "Ynet" الإسرائيلي.وأوضح: "إسرائيل لن تتفاوض على مرتفعات الجولان في أي اتفاق سلام".وفي مايو/ أيار 2025، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أشار في مايو الماضي، إلى وجود "اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن هدفها هو "احتواء التوترات الأمنية ومنع الانهيار في المنطقة".كما أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، قال في تصريحات أخرى، إن "الرئيس السوري تغيّر عن السابق"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل، لم يعد مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يمكن أن يحدث في إطار عملية سلام أوسع".وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.
https://sarabic.ae/20250630/إعلام-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-المحادثات-بين-دمشق-وتل-أبيب-1102199814.html
https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يعلق-على-احتمالات-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1102190599.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض على مصير مرتفعات الجولان في أي اتفاق سلام مع سوريا

09:44 GMT 30.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، عن رغبة بلاده في توسيع "اتفاقيات إبراهام"، وتعزيز مسار التطبيع مع الدول العربية.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، إن "إسرائيل تسعى إلى ضم دول مثل سوريا ولبنان إلى دائرة السلام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".
وأضاف: "نطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع جميع جيراننا"، وفقا لموقع "Ynet" الإسرائيلي.
لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "مرتفعات الجولان ستظل جزءًا من دولة إسرائيل في أي اتفاق سلام مستقبلي".
وأوضح: "إسرائيل لن تتفاوض على مرتفعات الجولان في أي اتفاق سلام".
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات بين دمشق وتل أبيب
06:52 GMT
وفي مايو/ أيار 2025، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أشار في مايو الماضي، إلى وجود "اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن هدفها هو "احتواء التوترات الأمنية ومنع الانهيار في المنطقة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
أمس, 16:16 GMT
كما أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، قال في تصريحات أخرى، إن "الرئيس السوري تغيّر عن السابق"، معتبرًا أن "تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل، لم يعد مستبعدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يمكن أن يحدث في إطار عملية سلام أوسع".
وانخفضت وتيرة الهجمات الإسرائيلية والتصريحات العدائية، بعد اجتماع في الرياض جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرع، في تحول كبير بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، ما دفع إسرائيل لإعادة تقييم استراتيجيتها.
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