رسالة غزل من ترامب إلى لبنان... والمبعوث الأمريكي يحذر من تدخل "حزب الله" في الحرب
12:42 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 14:18 GMT 19.06.2025)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayتوم براك ونواف سلام
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
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التقى الموفد الأمريكي توم براك، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إطار زيارته إلى بيروت، والتي استهلها بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال براك إنه يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء فيها: "رئيسي يبعث برسالة وسط أزمة وفوضى عالمية، الأمر محير للجميع، لكن لبنان كان دائما مصباحا ساطعا للتمايز، ولتقاطع الأديان والثقافات"، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتابع ترامب رسالته بحسب الموفد: "ونحن نؤمن بأنه مع قيادتكم، ومع تجدد الأمل في هذه اللحظة، يمكن للسلام والازدهار أن ينطلقا من هنا مجددًا، لأن الأجيال القادمة بحاجة للعثور عليهما".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالموفد الأميركي إلى لبنان توم براك
1/2
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالموفد الأميركي إلى لبنان توم براك
2/2
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك
1/2
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك
2/2
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك
وأضاف: "نحن هنا ملتزمون بالمساعدة، ونحن معجبون بالإدارة اللبنانية، وبالشعب اللبناني فعلاً، وما نملكه جميعا معا هو الأمل، وأن الفوضى ستزول قريبا، ومن قلبها سيولد سلام وازدهار".
وتابع: "لبنان، كما يفعل اللبنانيون في كل أنحاء العالم، قادر على تحويل الصحراء إلى واحة. لقد رأيت ذلك أينما ذهبت".
وحول سؤال صحافي عن إمكانية انخراط "حزب الله" في الحرب الدائرة، رد براك: "إذا تدخل حزب الله في الحرب، فهذا سيكون قرارا سيئا جدا".
وكان السفير براك بدأ زيارة إلى بيروت استهلها من قصر بعبدا بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي أبلغ الزائر "أن الجيش اللبناني المنتشر جنوب الليطاني يواصل تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".
ومن جهته، أبلغ الموفد الأمريكي الرئيس عون توليه الملف اللبناني مؤقتا ريثما يتم تعيين موفد أصيل، وأنه طالب بالإسراع في ملف سلاح حزب الله من دون تحديد مهلة".