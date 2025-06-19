https://sarabic.ae/20250619/رسالة-غزل-من-ترامب-إلى-لبنان-والمبعوث-الأمريكي-يحذر-من-تدخل-حزب-الله-في-الحرب-1101832507.html

رسالة غزل من ترامب إلى لبنان... والمبعوث الأمريكي يحذر من تدخل "حزب الله" في الحرب

رسالة غزل من ترامب إلى لبنان... والمبعوث الأمريكي يحذر من تدخل "حزب الله" في الحرب

سبوتنيك عربي

التقى الموفد الأمريكي توم براك، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إطار زيارته إلى بيروت، والتي استهلها بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T12:42+0000

2025-06-19T12:42+0000

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وقال براك إنه يحمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء فيها: "رئيسي يبعث برسالة وسط أزمة وفوضى عالمية، الأمر محير للجميع، لكن لبنان كان دائما مصباحا ساطعا للتمايز، ولتقاطع الأديان والثقافات"، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتابع: "لبنان، كما يفعل اللبنانيون في كل أنحاء العالم، قادر على تحويل الصحراء إلى واحة. لقد رأيت ذلك أينما ذهبت".وكان السفير براك بدأ زيارة إلى بيروت استهلها من قصر بعبدا بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي أبلغ الزائر "أن الجيش اللبناني المنتشر جنوب الليطاني يواصل تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".ومن جهته، أبلغ الموفد الأمريكي الرئيس عون توليه الملف اللبناني مؤقتا ريثما يتم تعيين موفد أصيل، وأنه طالب بالإسراع في ملف سلاح حزب الله من دون تحديد مهلة".

https://sarabic.ae/20250619/الرئيس-عون-يعلن-زيادة-عديد-أفراد-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني-إلى-10-آلاف-جندي-1101830342.html

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