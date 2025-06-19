https://sarabic.ae/20250619/الرئيس-عون-يعلن-زيادة-عديد-أفراد-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني-إلى-10-آلاف-جندي-1101830342.html
الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي
الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، بأن "لبنان قرر زيادة عديد الجيش في جنوب الليطاني، إلى 10 آلاف جندي"، مشيرًا إلى أن وجود الجيش في المناطق الحدودية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب في الملف السوري، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.وأشار الرئيس عون إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني تواصل تطبيق القرار 1701، تطبيقا كاملاً لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليها حتى الآن استكمال مهمتها نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".ونوّه الرئيس اللبناني، بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني"، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الدعم، لا سيما لجهة تجهيز الجيش بالأعتدة والمعدات والآليات اللازمة التي تساعد على إتمامه مهماته بشكل كامل.وأعرب عون عن أمله في أن تتكثف الاتصالات، بعد استقرار الوضع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي- الإيراني.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250619/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-مدفعية-حزب-الله-في-قطاع-الليطاني-جنوبي-لبنان-1101812850.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، بأن "لبنان قرر زيادة عديد الجيش في جنوب الليطاني، إلى 10 آلاف جندي"، مشيرًا إلى أن وجود الجيش في المناطق الحدودية يعزز دور مؤسسات الدولة في المدن والقرى الجنوبية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب في الملف السوري، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية
.
وأشار الرئيس عون إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني تواصل تطبيق القرار 1701، تطبيقا كاملاً لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليها حتى الآن استكمال مهمتها نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".
ونوّه الرئيس اللبناني، بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني"، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الدعم، لا سيما لجهة تجهيز الجيش بالأعتدة والمعدات والآليات اللازمة التي تساعد على إتمامه مهماته بشكل كامل.
وتطرق البحث أيضاً إلى الخطوات التي يتخذها لبنان تحقيقا لمبدأ حصرية السلاح، وأكد الرئيس عون أن "الاتصالات قائمة في هذا المجال، على الصعيدين اللبناني والفلسطيني"، بحسب البيان.
وأعرب عون عن أمله في أن تتكثف الاتصالات، بعد استقرار الوضع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي- الإيراني.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".