https://sarabic.ae/20250619/الرئيس-عون-يعلن-زيادة-عديد-أفراد-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني-إلى-10-آلاف-جندي-1101830342.html

الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي

الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، بأن "لبنان قرر زيادة عديد الجيش في جنوب الليطاني، إلى 10 آلاف جندي"، مشيرًا إلى أن وجود الجيش في المناطق الحدودية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T12:14+0000

2025-06-19T12:14+0000

2025-06-19T12:14+0000

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب في الملف السوري، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.وأشار الرئيس عون إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني تواصل تطبيق القرار 1701، تطبيقا كاملاً لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليها حتى الآن استكمال مهمتها نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".ونوّه الرئيس اللبناني، بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني"، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الدعم، لا سيما لجهة تجهيز الجيش بالأعتدة والمعدات والآليات اللازمة التي تساعد على إتمامه مهماته بشكل كامل.وأعرب عون عن أمله في أن تتكثف الاتصالات، بعد استقرار الوضع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي- الإيراني.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20250619/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-مدفعية-حزب-الله-في-قطاع-الليطاني-جنوبي-لبنان-1101812850.html

https://sarabic.ae/20250618/لبنان-بين-نيران-الصراع-الإقليمي-ومواقف-التحييد-1101781647.html

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