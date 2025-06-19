الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250619/الرئيس-عون-يعلن-زيادة-عديد-أفراد-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني-إلى-10-آلاف-جندي-1101830342.html
الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي
الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، بأن "لبنان قرر زيادة عديد الجيش في جنوب الليطاني، إلى 10 آلاف جندي"، مشيرًا إلى أن وجود الجيش في المناطق الحدودية... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T12:14+0000
2025-06-19T12:14+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1208:681_1920x0_80_0_0_884616d94c29bb6e9c5f6933918a02fe.jpg
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب في الملف السوري، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.وأشار الرئيس عون إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني تواصل تطبيق القرار 1701، تطبيقا كاملاً لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليها حتى الآن استكمال مهمتها نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".ونوّه الرئيس اللبناني، بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني"، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الدعم، لا سيما لجهة تجهيز الجيش بالأعتدة والمعدات والآليات اللازمة التي تساعد على إتمامه مهماته بشكل كامل.وأعرب عون عن أمله في أن تتكثف الاتصالات، بعد استقرار الوضع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي- الإيراني.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250619/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-مدفعية-حزب-الله-في-قطاع-الليطاني-جنوبي-لبنان-1101812850.html
https://sarabic.ae/20250618/لبنان-بين-نيران-الصراع-الإقليمي-ومواقف-التحييد-1101781647.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1072:803_1920x0_80_0_0_1ccb069db57fcc5ad40d04f99ebbbdef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

الرئيس عون يعلن زيادة عديد أفراد الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني إلى 10 آلاف جندي

12:14 GMT 19.06.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، بأن "لبنان قرر زيادة عديد الجيش في جنوب الليطاني، إلى 10 آلاف جندي"، مشيرًا إلى أن وجود الجيش في المناطق الحدودية يعزز دور مؤسسات الدولة في المدن والقرى الجنوبية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب في الملف السوري، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وأشار الرئيس عون إلى أن "وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني تواصل تطبيق القرار 1701، تطبيقا كاملاً لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليها حتى الآن استكمال مهمتها نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".
غارة إسرائيلية على شمالي الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد مدفعية "حزب الله" في قطاع الليطاني جنوبي لبنان
05:51 GMT
ونوّه الرئيس اللبناني، بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني"، معربًا عن أمله في مواصلة هذا الدعم، لا سيما لجهة تجهيز الجيش بالأعتدة والمعدات والآليات اللازمة التي تساعد على إتمامه مهماته بشكل كامل.

وتطرق البحث أيضاً إلى الخطوات التي يتخذها لبنان تحقيقا لمبدأ حصرية السلاح، وأكد الرئيس عون أن "الاتصالات قائمة في هذا المجال، على الصعيدين اللبناني والفلسطيني"، بحسب البيان.

وأعرب عون عن أمله في أن تتكثف الاتصالات، بعد استقرار الوضع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي- الإيراني.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد
أمس, 11:03 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала