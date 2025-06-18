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لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد
لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد
سبوتنيك عربي
في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل عقب اندلاع المواجهة المباشرة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والاحتلال الإسرائيلي، بعد ضربة إسرائيلية استهدفت منشأة إيرانية... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T11:03+0000
2025-06-18T11:03+0000
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رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون شدد على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبقاء لبنان خارج دائرة الصراعات التي لا شأن له بها"، معربًا عن أمله في ألا تؤثر التوترات الإقليمية على الفرص المتاحة للبنان.من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام على "وجوب تفادي توريط لبنان في الحرب الدائرة لما قد يترتب عنها من تداعيات لا ناقة للبنان فيها ولا جمل".أما "حزب الله"، فقد عبّر مسؤولون فيه عن موقف واضح مفاده أن الحزب "في المرحلة الحالية غير معنيّ بالمواجهة"، مشيرين إلى أن "إيران لا تحتاج إلى دعم، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها، وقد استعادت زمام المبادرة بعد الضربة الأولى، وتقوم يوميًا بردع العدو".في هذا السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "لبنان لا يزال يحافظ على وقف إطلاق النار ويلتزم باتفاق وقف إطلاق النار رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، لكن لا أحد يستطيع أن يحدد إلى أين تتجه الأمور في المرحلة المقبلة خصوصا في حال تطورت الأوضاع بين إيران وإسرائيل أو أقدمت إسرائيل بالهجوم على لبنان، كل الاحتمالات قائمة علينا أن نكون جاهزين ومستعدين لكل الاحتمالات لأن الأمور مفتوحة على تطورات خطيرة خصوصا في ظل التصعيد المستمر على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية".أما الكاتب والمحلل السياسي علي عز الدين، فاعتبر أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يأتي ضمن أهداف استراتيجية رسمها بنيامين نتنياهو، تبدأ ظاهريًا بالردع النووي، لكنها في جوهرها تهدف إلى تغيير النظام الإيراني وفتح الطريق أمام ما يعرف بـ"المخطط الإبراهيمي".وأضاف أن "سوريا سقطت، وغزة تتماسك رغم التهديد، والآن تركّز الأنظار على إيران، بينما العراق واليمن تم تحييدهما جزئيا".وأشار إلى أن "الرد الإيراني بالصواريخ الدقيقة على مواقع حساسة في الكيان الإسرائيلي يشير إلى أن تل أبيب في مأزق داخلي، مع هروب المستوطنين وتضرر البنية التحتية والطاقة والاقتصاد"، ما قد يدفع نتنياهو إلى المغامرة بتوسيع المعركة لتوريط الولايات المتحدة وحلفائها في دعم مباشر وعلني.وأكد عز الدين أن معركة "حزب الله" مختلفة، وقد تشمل اقتحامات وتبادل غزوات، لافتًا إلى أن "ترميم الجبهة الجنوبية قد اكتمل، ولا يجوز ربط إعمار الجنوب بنزع سلاح المقاومة، لأن ما جرى هو اعتداء على السيادة اللبنانية، وإذا لم يقم الجيش بواجبه، فالمقاومة جاهزة للرد.وأضافت: "الحزب يراقب الأحداث عن كثب، ولم يظهر حتى الآن أي تحرك عسكري مباشر، لكن أي توسع إضافي في المواجهة قد يفرض تدخلا تدريجيا، وهو ما يثير قلق اللبنانيين، خاصة في بيئة المقاومة التي لا تزال تتعافى من آثار الحرب، على الصعيدين المادي والاجتماعي، ولا تزال عائلات كثيرة غير قادرة على العودة إلى منازلها".باختصار، لا يزال موقف "حزب الله" مرهونًا بحسابات دقيقة وتقديرات مدروسة للتطورات، في وقت يقف فيه لبنان عند حافة النار، متأرجحًا بين سياسة النأي بالنفس وواقع التورط المحتمل في صراع إقليمي مفتوح.
https://sarabic.ae/20250611/اليونيفل-47-عاما-من-الحضور-في-جنوب-لبنان-هل-تصبح-الإشكالات-الميدانية-في-صالح-إسرائيل-1101574793.html
https://sarabic.ae/20250607/لماذا-أعادت-إسرائيل-قصف-لبنان-وما-تأثير-ذلك-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1101432393.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, إيران
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, إيران

لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد

11:03 GMT 18.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد
لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل عقب اندلاع المواجهة المباشرة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والاحتلال الإسرائيلي، بعد ضربة إسرائيلية استهدفت منشأة إيرانية وقتلت عددا من كبار العلماء والخبراء في البرنامج النووي الإيراني إلى جانب عدد من القادة العسكريين، برزت مواقف لبنانية رسمية تؤكد على ضرورة تحييد لبنان عن هذا الصراع.
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون شدد على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبقاء لبنان خارج دائرة الصراعات التي لا شأن له بها"، معربًا عن أمله في ألا تؤثر التوترات الإقليمية على الفرص المتاحة للبنان.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام على "وجوب تفادي توريط لبنان في الحرب الدائرة لما قد يترتب عنها من تداعيات لا ناقة للبنان فيها ولا جمل".
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أما "حزب الله"، فقد عبّر مسؤولون فيه عن موقف واضح مفاده أن الحزب "في المرحلة الحالية غير معنيّ بالمواجهة"، مشيرين إلى أن "إيران لا تحتاج إلى دعم، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها، وقد استعادت زمام المبادرة بعد الضربة الأولى، وتقوم يوميًا بردع العدو".
في هذا السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "لبنان لا يزال يحافظ على وقف إطلاق النار ويلتزم باتفاق وقف إطلاق النار رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، لكن لا أحد يستطيع أن يحدد إلى أين تتجه الأمور في المرحلة المقبلة خصوصا في حال تطورت الأوضاع بين إيران وإسرائيل أو أقدمت إسرائيل بالهجوم على لبنان، كل الاحتمالات قائمة علينا أن نكون جاهزين ومستعدين لكل الاحتمالات لأن الأمور مفتوحة على تطورات خطيرة خصوصا في ظل التصعيد المستمر على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد
لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
لبنان بين نيران الصراع الإقليمي ومواقف التحييد
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أما الكاتب والمحلل السياسي علي عز الدين، فاعتبر أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يأتي ضمن أهداف استراتيجية رسمها بنيامين نتنياهو، تبدأ ظاهريًا بالردع النووي، لكنها في جوهرها تهدف إلى تغيير النظام الإيراني وفتح الطريق أمام ما يعرف بـ"المخطط الإبراهيمي".
وأضاف أن "سوريا سقطت، وغزة تتماسك رغم التهديد، والآن تركّز الأنظار على إيران، بينما العراق واليمن تم تحييدهما جزئيا".
وفي ما يخص لبنان، أوضح عز الدين أن "قادة المقاومة أكدوا مرارًا أن على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها في حماية السيادة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، التي تجاوزت الـ3000 انتهاك، وأسفرت عن عدد كبير من الشهداء"، محذرًا من أن "صبر المقاومة ليس مفتوحًا، وقد تنفلت الأمور إذا قرر نتنياهو، كعادته، الهروب إلى الأمام".
وأشار إلى أن "الرد الإيراني بالصواريخ الدقيقة على مواقع حساسة في الكيان الإسرائيلي يشير إلى أن تل أبيب في مأزق داخلي، مع هروب المستوطنين وتضرر البنية التحتية والطاقة والاقتصاد"، ما قد يدفع نتنياهو إلى المغامرة بتوسيع المعركة لتوريط الولايات المتحدة وحلفائها في دعم مباشر وعلني.
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وأكد عز الدين أن معركة "حزب الله" مختلفة، وقد تشمل اقتحامات وتبادل غزوات، لافتًا إلى أن "ترميم الجبهة الجنوبية قد اكتمل، ولا يجوز ربط إعمار الجنوب بنزع سلاح المقاومة، لأن ما جرى هو اعتداء على السيادة اللبنانية، وإذا لم يقم الجيش بواجبه، فالمقاومة جاهزة للرد.
من جهتها، استبعدت الباحثة في الشأن السياسي زينب ناصر الدين انخراط "حزب الله" في الحرب الحالية، لكنها رأت أن "تدخله يبقى احتمالًا واردًا في حال توسع نطاق الصراع وطلب محور المقاومة دعمه ضمن إطار وحدة الساحات".
وأضافت: "الحزب يراقب الأحداث عن كثب، ولم يظهر حتى الآن أي تحرك عسكري مباشر، لكن أي توسع إضافي في المواجهة قد يفرض تدخلا تدريجيا، وهو ما يثير قلق اللبنانيين، خاصة في بيئة المقاومة التي لا تزال تتعافى من آثار الحرب، على الصعيدين المادي والاجتماعي، ولا تزال عائلات كثيرة غير قادرة على العودة إلى منازلها".
باختصار، لا يزال موقف "حزب الله" مرهونًا بحسابات دقيقة وتقديرات مدروسة للتطورات، في وقت يقف فيه لبنان عند حافة النار، متأرجحًا بين سياسة النأي بالنفس وواقع التورط المحتمل في صراع إقليمي مفتوح.
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