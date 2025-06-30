https://sarabic.ae/20250630/قاسم-حزب-الله-بموقع-الدفاع-في-مواجهة-عدوان-أمريكي-إسرائيلي-1102231541.html

قاسم: "حزب الله" بموقع الدفاع في مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي

قاسم: "حزب الله" بموقع الدفاع في مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يستقر في أرض جنوب لبنان". 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T19:25+0000

2025-06-30T19:25+0000

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وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "الحزب في موقع الدفاع في مواجهة محتل وفي مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي".وتابع: "في لحظة المنعطف ندعو البعض إلى أن يكونوا معنا وليس مع الأعداء"، مردفًا: "ندعوكم في لبنان إلى أن تقدموا وطنيتكم ولا تساعدوا أمريكا وإسرائيل على مشاريعهم".وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، خلال استقباله القائد الجديد لقوات الـ"يونيفيل" في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، على أهمية استمرار دعم القوات الدولية للجيش اللبناني في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".

https://sarabic.ae/20250628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قيادي-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1102165009.html

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