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قاسم: "حزب الله" بموقع الدفاع في مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي
قاسم: "حزب الله" بموقع الدفاع في مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يستقر في أرض جنوب لبنان". 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "الحزب في موقع الدفاع في مواجهة محتل وفي مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي".وتابع: "في لحظة المنعطف ندعو البعض إلى أن يكونوا معنا وليس مع الأعداء"، مردفًا: "ندعوكم في لبنان إلى أن تقدموا وطنيتكم ولا تساعدوا أمريكا وإسرائيل على مشاريعهم".وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، خلال استقباله القائد الجديد لقوات الـ"يونيفيل" في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، على أهمية استمرار دعم القوات الدولية للجيش اللبناني في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قيادي-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1102165009.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي

قاسم: "حزب الله" بموقع الدفاع في مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي

19:25 GMT 30.06.2025
© Getty Images / Anadolu الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم
 الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Anadolu
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يستقر في أرض جنوب لبنان".
وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "الحزب في موقع الدفاع في مواجهة محتل وفي مواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي".
وتابع: "في لحظة المنعطف ندعو البعض إلى أن يكونوا معنا وليس مع الأعداء"، مردفًا: "ندعوكم في لبنان إلى أن تقدموا وطنيتكم ولا تساعدوا أمريكا وإسرائيل على مشاريعهم".
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في "حزب الله" جنوبي لبنان
28 يونيو, 18:18 GMT
وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في وقت سابق من اليوم، خلال استقباله القائد الجديد لقوات الـ"يونيفيل" في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، على أهمية استمرار دعم القوات الدولية للجيش اللبناني في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.
وشدد عون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من "التلال الخمس"، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره على كامل الحدود المعترف بها دوليا، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
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