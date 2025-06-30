https://sarabic.ae/20250630/الرئيس-اللبناني-نحتاج-إلى-تمكين-الجيش-من-استكمال-انتشاره-حتى-الحدود-المعترف-بها-دوليا-1102202743.html
الرئيس اللبناني: نحتاج إلى تمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا
الرئيس اللبناني: نحتاج إلى تمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، خلال استقباله القائد الجديد لقوات الـ"يونيفيل" في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، على أهمية استمرار دعم القوات... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T08:15+0000
2025-06-30T08:15+0000
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وشدد عون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من "التلال الخمس"، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره على كامل الحدود المعترف بها دوليا، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس اللبناني: نحتاج إلى تمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا
08:15 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 09:09 GMT 30.06.2025)
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، خلال استقباله القائد الجديد لقوات الـ"يونيفيل" في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، على أهمية استمرار دعم القوات الدولية للجيش اللبناني في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.
وشدد عون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من "التلال الخمس"، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره على كامل الحدود المعترف بها دوليا، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".