https://sarabic.ae/20250609/يونيفيل-عدم-انسحاب-إسرائيل-من-جنوبي-لبنان-يعرقل-مهمة-المجتمع-الدولي-في-دعم-بيروت-1101483046.html

"يونيفيل": عدم انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان يعرقل مهمة المجتمع الدولي في دعم بيروت

"يونيفيل": عدم انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان يعرقل مهمة المجتمع الدولي في دعم بيروت

سبوتنيك عربي

أكد أندريا تيننتي، المتحدث باسم قوات الـ"يونيفيل" (قوات الطوارئ الدولية) في لبنان، أن "وجود قوات إسرائيلية جنوبي لبنان يعرقل انتشار الجيش اللبناني"، مشددًا على... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T12:22+0000

2025-06-09T12:22+0000

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ولفت تيننتي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن "وجود قوات اليونيفيل يخلق نوعًا من الأمل في منطقة جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن "48 دولة تدعم مهمة البعثة في لبنان، منذ عام 2006".وأوضح أن "أعداد قوات اليونيفيل لم تتغيّر جنوبي لبنان، حتى الآن، ومسألة التمويل تبقى من اختصاص مجلس الأمن الدولي"، نافيًا حصول أي محادثات بشأن تقليص التمويل الدولي لمهمة البعثة.وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الأحد، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.

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