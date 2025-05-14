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"اليونيفيل" تتهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قواعدها في جنوب لبنان
"اليونيفيل" تتهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قواعدها في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق،... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:05+0000
2025-05-14T18:05+0000
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‏بيروت – سبوتنيك. وذكرت اليونيفيل، في بيان اليوم الأربعاء "قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان رصدت ما لا يقل عن 4 حوادث لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق".‏وأعربت اليونيفيل عن احتجاجها على جميع هذه الأعمال، وذكّرت جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في جميع الأوقات.‏وأوضح البيان أنه "في الأيام الأخيرة رصدت اليونيفيل أيضًا سلوكًا عدائياً آخر من جانب الجيش الإسرائيلي تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".ونوه البيان إلى أن اليونيفيل تعرب عن قلقها "إزاء الموقف العدائي الأخير الذي قامت به قوات الجيش الإسرائيلي، والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا".‏‏وأشار البيان إلى أنها "المرة الأولى التي يصاب فيها موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".‏يذكر أن اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وتتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني بشكل تدريجي جنوب نهر الليطاني، أي في القرى الحدودية الأمامية جنوبي لبنان.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل

"اليونيفيل" تتهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على إحدى قواعدها في جنوب لبنان

18:05 GMT 14.05.2025
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق، معربة عن احتجاجها على هذه الأفعال.
‏بيروت – سبوتنيك. وذكرت اليونيفيل، في بيان اليوم الأربعاء "قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان رصدت ما لا يقل عن 4 حوادث لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقعها على طول الخط الأزرق".
‏وأعربت اليونيفيل عن احتجاجها على جميع هذه الأعمال، وذكّرت جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في جميع الأوقات.
‏وأوضح البيان أنه "في الأيام الأخيرة رصدت اليونيفيل أيضًا سلوكًا عدائياً آخر من جانب الجيش الإسرائيلي تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
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ونوه البيان إلى أن اليونيفيل تعرب عن قلقها "إزاء الموقف العدائي الأخير الذي قامت به قوات الجيش الإسرائيلي، والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا".
‏‏وأوضح البيان أنه "في الحادثة التي وقت الأمس حوالي الساعة 7:20 مساءً، لاحظ جنود حفظ السلام إطلاق طلقتين ناريتين من جنوب الخط الأزرق، أصابت إحداهما قاعدة اليونيفيل".
‏‏وأشار البيان إلى أنها "المرة الأولى التي يصاب فيها موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".
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‏يذكر أن اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني بشكل تدريجي جنوب نهر الليطاني، أي في القرى الحدودية الأمامية جنوبي لبنان.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
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